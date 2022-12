Voto en blanco es la oportunidad para dar lección a políticos: Fernando Vallejo

El escritor Fernando Vallejo está promoviendo el voto en blanco como una manera de castigar a los “sinvergüenzas”, en las próximas elecciones presidenciales.

“Necesitamos que llegue a la Presidencia un hombre noble, con moral, no uno sin vergüenza, sin moral. Con el voto en blanco le estoy pidiendo al país que inhabilite a estos sin vergüenzas. Tenemos la oportunidad de inhabilitar unas elecciones presidenciales e inhabilitar a los que están participando en ella”, aseguró.

El escritor, que nombró irónicamente su iniciativa como Partido Colombiano del Voto en Blanco, PCVB, aseguró que esta es un “movimiento espontáneo surgido de la indignación de la sociedad”.

“El Partido del Voto en Blanco no tiene registros, no tiene candidato, no tiene auxilio de dineros y está compitiendo con cinco de estos sinvergüenzas y los tiene que vencer a todos solo para que anule las elecciones y se tengan que convocar de nuevo”, dijo el escritor, al aclarar que cuando habla de partido lo hace de manera “simbólica”, pues los considera “mafias electoreras”.

Vallejo añadió que la utilidad del voto en blanco se da por un sentido práctico: darle una lección a los políticos del país.

“El voto en blanco sirve para darle una primera lección a estos sinvergüenzas. Si se convocan otras elecciones volverán otros partiduchos políticos y a lo mejor lo ganan, pero a lo mejor vienen otros candidatos surgidos de la sociedad y ganan”, agregó.