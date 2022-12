Willington Ortiz pasó de los goles en las canchas a luchar por su pensión

El exfutbolista tumaqueño Willington Ortiz recuerda con mucha alegría los goles que anotaba a favor de los equipos para los que jugó.

La magia que tenía en los pies durante su juventud hizo que esta estrella se catapultara como uno de los mejores del balón pie en el país y que se volviera un referente a nivel internacional.

No obstante, el drama que vive en la actualidad es bastante complejo ya que no se ha podido jubilar porque no le aparecen las semanas cotizadas en el fondo de pensiones.

Como él, asegura, son más de 50 los jugadores que han tenido viven la misma situación y esperan poder disfrutar de su merecida retribución.

En BLU Radio hablamos con este ‘crack’ de futbol colombiano quien asegura que su lucha no ha sido fácil.

“Lo que sucede es que los jugadores de fútbol nos venimos a dar cuenta de estas cosas cuando cumplimos la edad de pensionarnos”, indicó.

“Uno averigua por sus semanas cotizadas cuando han pasado los años, pero cuando uno se da cuenta es que los clubes donde uno trabajó tantos años no pagaron la seguridad social”, agregó.

Ortiz precisa que los contratos, en su época, eran a término indefinido o a un año, no obstante, muchos no se fijaban en el pago a las cotizaciones legales.

“Cuando uno firmaba confiaba en que se cumplía la ley de pagar la seguridad social, pero no es así”, indicó.

“Uno debe ir cada año, así esté joven, a mirar cómo va su proceso de pensiones y hacer las cosas a tiempo”, puntualizó.

El exdeportista agregó que en los tres clubes donde aportó su talento, (América, Millonarios y el Deportivo Cali),

le pasó lo mismo, es decir, hay semanas que no están cotizadas.

“En Millonarios, por ejemplo, me dicen que cambiaron la razón social del equipo y que eso no les corresponde a ellos, que eso le corresponde a las anteriores directivas”, precisó.

Ahora, el emblemático Willington Ortiz se dedica a luchar por su pensión, no obstante se ayuda económicamente en un restaurante de comida de mar ubicado en la capital del país.

Escuche la entrevista completa aquí:

