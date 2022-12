Woody Allen niega haber abusado sexualmente de su hija adoptiva

abusado sexualmente de ella cuando era niña y con el cual rompió un silencio de veinte años sobre esos viejos rumores.

Dylan Farrow, de 28 años, a quien Woody Allen había adoptado con la actriz Mia Farrow cuando ambos formaban pareja, señaló en una carta abierta publicada en un blog del diario The New York Times que abusó de ella a los siete años de edad en un desván de la casa familiar.

"Allen leyó el artículo y lo encontró falso y vergonzoso", dijo este domingo la publicista del director, Leslee Dart.

La publicista subrayó que jamás fueron presentados cargos contra Allen y que una investigación realizada por expertos independientes cuando salieron a la luz por primera vez las acusaciones no encontró evidencia de un abuso.

"Los expertos concluyeron que no había evidencia creíble de abuso, que Dylan Farrow tenía una incapacidad para distinguir entre fantasía y realidad, y que Dylan Farrow probablemente había sido aleccionada por su madre", dijo.

En su carta abierta, Dylan dijo que no pudo soportar que Allen hubiera recibido recientemente el Golden Globe por el conjunto de su obra ni sus últimas nominaciones a los premios Óscar. "Esta vez decidí no desmoronarme", apuntó.

"Cuando tenía siete años, Woody Allen me tomó de la mano y me condujo a un pequeño desván mal iluminado del segundo piso de nuestra casa. Me dijo que me acostara boca abajo y que jugara con un tren eléctrico de mi hermano. Y abuso sexualmente de mí", afirmó la joven.

"Él me hablaba mientras me lo hacía, murmuraba que yo era una buena niña, que esto era nuestro secreto, prometiéndome que iríamos a París y que yo sería una estrella del cine", añadió Dylan, que está casada y vive bajo otro nombre en el estado de Florida.

La joven afirmó haber hablado de ello en su momento con su madre.

"Hasta donde me da la memoria mi padre me hizo cosas que no me gustaban", agregó.

Las acusaciones contra Allen se ventilaron por primera vez en 1992, cuando él y Farrow se encontraban en una feroz disputa por la custodia de sus cuatro hijos adoptivos.

Mia Farrow había ya descubierto que su marido mantenía una relación con Soon-Yi Previn, que la actriz había adoptado con una pareja anterior y que en aquel entonces tenía 20 años. Soon se casaría en 1997 con Allen, con quien tiene dos hijos adoptivos.

Una investigación sobre estas acusaciones fue abierta en Connecticut. Un fiscal estimó que existían "razones suficientes" para enjuiciar a Allen, pero renunció a hacerlo por estimar que la joven era "demasiado frágil", una decisión que hizo correr ríos de tinta.

Allen negó por entonces terminantemente haber agredido sexualmente a Dylan y acusó a Mia Farrow de haber "vergonzosamente manipulado a niños inocentes".

En 1994, un tribunal de Nueva York le negó al cineasta el derecho de visita de Dylan, que rechazaba a ver a su padre adoptivo.

Las acusaciones contra el director de "Annie Hall" y otras películas de culto reaparecieron el mes pasado, cuando Allen recibió el Golden Globe.

"Estuve ausente del homenaje a Woody Allen. ¿Acaso mencionaron la parte en que una mujer confirma públicamente que fue agredida por él a los 7 años, antes o después de Annie Hall?", escribió en Twitter Ronan Farrow, de 26 años, hijo biológico del cineasta y de Mia Farrow, y actualmente distanciado de su padre.

El caso Dylan enturbió su imagen, pero Allen ha continuado con una carrera que inició hace más de cinco décadas y que comprende más de 40 filmes, 24 nominaciones a los Óscar (tres de ellas por su última obra, "Blue Jasmine"), cuatro Óscars y otros numerosos premios.

"Woody Allen nunca ha sido condenado por ningún crimen, y que haya eludido lo que él me hizo me atormentó durante toda mi juventud", añadió Dylan, acusando a Hollywood de haber cerrado sus ojos a estos hechos.

"Hollywood acrecentó mi tormento", agregó. "Todo el mundo, con excepción de algunos (mis héroes) cerró los ojos".

"Woody Allen es el vivo ejemplo de la manera en que nuestra sociedad desprecia a los sobrevivientes de agresiones y abusos sexuales", acusó la joven.

Dylan Farrow explicó al periodista que publicó su carta en su blog que decidió quebrar su silencio para aclarar lo sucedido y alentar a las víctimas. "Si no hablaba, lo hubiera lamentado en mi lecho de muerte", destacó.

El ataque de Farrow a Hollywood ha provocado especulaciones en torno a la suerte de "Blue Jasmine" en la entrega de los Óscar el 2 de marzo.

La compañía distribuidora de la película, Sony Pictures Classics, emitió un comunicado este domingo diciendo que era "una situación muy complicada y una tragedia para todos los involucrados", pero que Allen nunca "ha sido formalmente acusado", por lo que merece la "presunción de inocencia".

"Las películas son resultado de importantes esfuerzos de colaboración. Hay decenas de artistas y trabajadores detrás de 'Blue Jasmine'. Nosotros apoyamos y celebramos su extraordinario trabajo", agregó la compañía.

Con AFP.