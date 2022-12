Ya me siento más segura: mujer que logró que quitaran antena frente a su casa

Maritza Barbosa, quien ganó una tutela por la que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó el desmonte de una antena de telefonía móvil celular localizada cerca de su casa en el departamento del Tolima, aseguró en entrevista con BLU Radio que se siente más tranquila gracias a esta decisión.



“Se dice que no hay ninguna relación entre el cáncer y las antenas de telefonía celular pero los estudios que se han hecho son momentáneo. Está comprobado, en Bombay el director del área de ingeniería electrónica de India hizo un estudio en un barrio de Calcuta y se pudo determinar que a algunas personas ahí les dio cáncer de cerebro”, manifestó. (Vea también: Conozca sanciones por el uso de bloqueadores y amplificadores de señal celular ).



Destacó la mujer que la Corte prevaleció el principio de prevención y que nunca ha dicho que es evidente que las antenas de telefonía generen cáncer pero sí es más riesgoso, aún más al haber sido diagnosticada con cáncer.



Además, puso un ejemplo histórico: “cuando comenzó la época de las grandes tabacaleras del mundo se decía que no pasa nada, que no ocurre nada, que se podía fumar y hoy en día el cáncer de pulmón es la primer causa de muerte en el mundo por causa del cigarrillo”.



Según la decisión, la paciente sufre cáncer, que es una enfermedad catastrófica o ruinosa, lo que la convierte en un sujeto de especial protección por parte del Estado.



“…la exposición a la radiación electromagnética que puede producir la antena de telefonía móvil, que se ubica aproximadamente a 40 metros de su residencia, le conlleva el riesgo, no obstante la inexistencia de estudios científicos al respecto, de sufrir una afectación grave en su salud, dado su padecimiento, por lo que, de materializarse el peligro, las consecuencias serían irreparables”, señala la decisión.



La determinación fue adoptada con base en la Ley 99 de 1993, que establece que “cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no podrá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”. (Vea también: Tutela ordena controlar ruido en barrios de Bogotá; Distrito responde).



Asimismo, teniendo en cuenta la Sentencia C-595 de 2010 de la Corte Constitucional que estableció que “el principio de precaución constituye una herramienta constitucional y de orden internacional de suma relevancia a efectos de determinar la necesidad de intervención de las autoridades frente a peligros potenciales que se ciernen sobre el medio ambiente y la salud pública”.