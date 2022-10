Yo esperaba acordeones y grupos folclóricos: rectora del colegio tomado por Farc

El defensor del Pueblo Alfonso Cajiao denunció que alias Iván Márquez, Jesús Santrich, Rodrigo Granda y Joaquín Gómez, así como las decenas de guerrilleros armados que los custodiaron, hicieron presencia y encabezaron una reunión política en una escuela de la zona.

Para la Defensoría, es grave que las Farc hayan ingresado armadas a un recinto protegido como lo es un colegio y recordó que las instalaciones de esa institución educativa fueron prestadas porque supuestamente iban a estar allí algunos artistas que iban a participar en un "evento cultural".

En entrevista con Blu Radio, la rectora del colegio en Conejo, Arlenis Jiménez, aseguró que fue engañada por una organización llamada "Movimiento artístico y cultural por la paz", pues le habían hablado de un "evento cultural".

“Mi error fue no haber consultado más a fondo de pronto quiénes eran las personas que iban a estar en el colegio pero en ningún momento se me ocurrió, entonces no vi ningún problema”, manifestó la rectora.

Incluso, confesó que esperaba que en el colegio se presentaran actividades culturales.

“Yo esperaba acordeones y grupos folclóricos y en eso no veo que haya nada malo, por eso decidí prestar las instalaciones, dos salones de la institución”, añadió.