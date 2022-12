Yo no renuncio, estoy seguro y orgulloso de mi pasado: Rubén Darío Lizarralde

Robledo, quien asegura que cuando el ministro era gerente de Indupalma hubo graves irregularidades.

Publicidad

Lizarralde aseguró que tiene la mente tranquila porque “yo me siento seguro y orgulloso de las acciones de mi pasado, no tengo por qué pensar en renunciar porque ese no era el motivo del debate”.

El ministro afirmó que si bien presentaron problemas “eran cinco o seis entre 550 campesinos y con los cuales siempre se buscaba una conciliación y sé que los campesinos están muy contentos de participar del proceso”.

Publicidad

En cuanto a las denuncias del senador Robledo, Lizarralde aseveró que “es muy delicado y grave, yo le pedí de frente que dijera si yo estaba relacionado con el asesinato de esos trabajadores y nunca tuve respuesta”.

Publicidad

“Mi vida es un libro abierto, sé que hemos contribuido al desarrollo social del país, por eso estoy tranquilo”, puntualizó.

El debate se vivió en la comisión quinta del Senado, donde Jorge Robledo hizo una extensa exposición de su investigación con respecto a la vida pública del ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde.

Publicidad

A Lizarralde lo cuestionan con por su vinculación con Indupalma, empresa de la cual fue presidente. En ese sentido, Robledo hizo duros cuestionamientos sobre los terrenos baldíos adquiridos en su administración y su relación con las asociaciones campesinas.

Publicidad

El ministro Lizarralde defendió su vinculación y trabajo en Indupalma y al final del debate exigió al senador Robledo las pruebas sobre una presunta vinculación del funcionario con crímenes de trabajadores sindicalizados de esa empresa.