Zonas veredales están listas para proceso de desarme de las Farc: Gobierno

El Gobierno Nacional confirmó que las zonas veredales están listas para el proceso de desarme de miembros de las Farc este miércoles. Por otro lado, desmintió retrasos en la entrega de alimentos para la guerrilla.



El gerente de las zonas veredales, Carlos Córdoba, insistió que la dejación de las armas por parte de las Farc no está sujeta a los avances de las zonas veredales y que ya está listo el modelo de la ONU para que inicie el desarme.



“Ha habido varias reuniones con la ONU, el Gobierno y las Farc haciendo la tarea para poder cumplir la parte que les corresponde y ubicar los depósitos de armas”, dijo.



Asimismo, agregó que estas zonas, contrario a lo denunciado por el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño.



“Las fechas de envío se programan de manera conjunta entre el Gobierno y las Farc. La última programación se hizo la semana pasada de manera conjunta y los envíos que se están haciendo esta semana de acuerdo con la programación se hizo entre las dos partes”, señaló.



Según el calendario acordado entre los equipos negociadores, desde el miércoles las Farc deben entregar el 30% de su armamento.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En una entrevista concedida al diario El País de España, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramiillo, indicó que cree que la campaña del 'no' fue una campaña muy cobarde, que trató de tergiversar todo lo que pudo y que el proceso de paz podría estar en riesgo en las elecciones de 2018.



-Atención a esta historia… una madre venezolana regaló a su hija a una colombiana en Cúcuta por no tener recursos para alimentarla



-Reapareció en el sur de Bogotá alias el mimo, un hombre que simula tener una discapacidad para robar a comerciantes incautos



-Fue suspendido servicio de agua en Neiva ante una nueva creciente generada en la bocatoma del acueducto que surte la capital opita… Francy Villareal



-James Rodríguez será suplente en el juego entre el Real Madrid y el Villarreal, por la Liga de España



-El papa Francisco confirmó hoy que estudia realizar un viaje a Sudán del Sur, durante un encuentro que mantuvo con miembros de la comunidad anglicana en Roma.



-Al menos cuatro policías resultaron heridos por la explosión de una bomba contra su vehículo en una carretera a las afueras de la capital de Baréin, Manama, en un nuevo ataque contra las fuerzas de seguridad, el cuarto en dos semanas.



-El movimiento islamista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, rechazó hoy las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre la posible presencia de fuerzas internacionales en el enclave costero.