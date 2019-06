Por: Daniela Mora, Blu Radio

Preocupados se encuentran cientos de compradores de la firma Grama Construcciones en Barranquilla, luego de que el presidente de esta compañía, Fernando Marín Valencia, también exembajador de Colombia en Venezuela, fuera procesado por el delito de soborno en actuación penal, dentro de las investigaciones que se le adelantan por presunto lavado de activos en el marco del carrusel de la contratación de Bogotá.

Más de 70 compradores en Barranquilla denuncian inconvenientes y adelantan procesos legales por incumplimientos en entrega de las viviendas que habrían adquirido, en la mayoría de los casos, desde hace aproximadamente cuatro años.

Angélica Ariza, una de las afectadas, denunció que, aunque ha solicitado formalmente la devolución del dinero que invirtió junto con otros miembros de su familia, la firma constructora no ha respondido sus solicitudes.



Le puede interesar: Capturan a exembajador Fernando Marín, presunto testaferro de Samuel Moreno

“Yo compre un apartamento en uno de los proyectos desde el 2015 y hasta la fecha, el proyecto no está terminado, las obras están paralizadas. Estamos muy preocupados por la situación que está atravesando la compañía en cabeza del señor Fernando Marín Valencia, no sabemos qué va a pasar con nuestro dinero”, manifestó Ariza.

Publicidad

“Después de que entregué la carta de aprobación del crédito, la constructora no me responde desde hace más de un año. La oficina en Barranquilla la cerraron y con la captura de Fernando Marín, quien figura como presidente de la compañía, no tenemos certeza de que las obras se vayan a terminar”, aseguró María Fernanda Duque, otra de las afectadas.

Además de manifestar su preocupación por el incumplimiento en la entrega de los inmuebles y por la calidad en que podrían ser entregados, también denuncian preocupantes hallazgos relacionados con las zonas donde están siendo construidos los proyectos.

Vea también: Exembajador Fernando Marín asegura no haber lavado plata en carrusel de contratos

“Ellos han ido dilatando e incumpliendo la entrega. A parte de las respuestas fraudulentas que nos dieron a los derechos de petición por el incumplimiento en la entrega de nuestro apartamento, hemos encontrado que el proyecto está en una zona que tiene una clasificación de riesgo medio – alto y que, además, tiene reserva vial”, detalló Yomaira Martínez, otra compradora de esta firma.

Publicidad

Tan solo en Barranquilla, la constructora registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga como Grupo Andino Marín Valencia Construcciones S.A tiene cerca de 13 proyectos de vivienda, y según los afectados, la compañía continúa vendiendo inmuebles en diferentes puntos de la ciudad.