Cuando se movilizaba entre los corregimientos Nuevo Oriente y Belén de Bajirá, en límites entre Antioquia y Chocó, el líder social de Chocó Henry Chaverra sufrió un atentado.

“Yo venía dormido cuando me despertaron los disparos y la respuesta de mis escoltas que aceleraron la camioneta. En el carro quedaron cuatro impactos, es el carro blindado de la UNP y por fortuna ni mis escoltas ni yo tenemos lesiones. Esto lo cometieron desde una motocicleta negra”, dijo Henry Chaverra durante su denuncia de lo ocurrido.

Sobre la razón de este atentado, Chaverra, en diálogo con BLU Radio, dijo: “no hay duda de que es por la reclamación que estamos haciendo para que Antioquia no le quite tierras a Belén de Bajirá a Chocó”.

“Indiscutible y categóricamente, de este hecho responsabilizamos a la Gobernación de Antioquia (…) porque cada que el señor gobernador Luis Pérez hace pronunciamientos en contra de la reclamación por Belén de Bajirá, nosotros estamos en riesgo”, agregó.

Chaverra ya puso en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección el atentado de las últimas horas y pide investigaciones para dar con los responsables.