Madre de familia atacó a profesora por baja calificación de su hija

Por: Luis Fernando Acosta, BLU Radio

La madre de una estudiante no se aguantó un 3.8 como calificación que una profesora de un colegio de Soacha le puso a su hija.

Marcela Jiménez, docente de la institución educativa San Mateo, indicó que todo lo originó una calificación que ella le puso a la hija de la agresora. Según contó la maestra, la madre irrumpió en el salón de clases para atacarla.

"La señora empezó a agredirme verbalmente, ella fue con la disposición de pelear conmigo, me dijo que yo era una ‘negra gamina’ sin valores. Me ofendió de manera horrible, sicológicamente me afectó. Yo siento miedo, no quiero salir sola. La mujer se fue furiosa, sacó la mano y me puso un golpe en la cara", narró.

La docente interpuso la denuncia ante la Fiscalía y está solicitando protección de la Policía.