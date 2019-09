Por: Cristina Monsalve - CV

Más de 20.000 habitantes de Envigado se encuentran afectados debido a que tres rutas de buses de la empresa Santra, de los barrios Rosellón y Señorial de ese municipio del sur del Valle de Aburrá no están prestando su servicio debido a un pleito con la Alcaldía, que los desalojó del parqueadero en el que estaban guardando sus vehículos hace cuatro meses.

La Alcaldía asegura que hace el desalojo porque el lugar no tiene la documentación necesaria para funcionar y los conductores aseguran que están en el trámite para obtenerlos.

La Policía, la inspección de Policía y el tránsito llegaron al lugar a cumplir con el desalojo, pero los conductores aseguran que no moverán sus vehículos porque no les han resuelto el problema que tienen desde hace meses, cuando fueron sacados del parqueadero de El Dorado, porque allí construirían un parque ambiental.

Es la tercera vez que los desalojan. “Van a sacarnos del lugar, de un terreno que es privado, para tirarnos a la calle arbitrariamente”, dijo Jaime Giraldo, vocero de los transportadores.

El dueño del parqueadero es Aníbal Giraldo. Él insiste en que no prestarán servicio hasta que se resuelva el problema.

“Los conductores no quieren salir y las rutas están paradas. Hasta que no quiten el sello del parqueadero no vamos a prestar servicio en las rutas”, dijo Aníbal.





