Barranquilla y sus “obras eternas”: editorial de Ley del Montes

Resulta muy difícil –casi que imposible- encontrar una obra de infraestructura que haya sido entregada a tiempo en Barranquilla. Ni una sola. Ocurre todo lo contrario: todas son puestas al servicio de la comunidad con seis meses o hasta un año de atraso.

Inclusive, hay obras que ni siquiera son entregadas de manera formal, sino que las habilitan por trayectos, como ocurre con las que se realizan en la calle 84. Ello no solo produce más incomodidad a los ciudadanos, sino que también se prestan para accidentes de tránsito, pues nadie sabe qué tramo está habilitado y cuál no lo está. Lo que ocurre en la ciudad en materia vial es un verdadero caos.

Una de las razones por las cuales las obras son habilitadas -luego de varios meses de atraso- es porque los contratistas no trabajan ni en las noches, ni los domingos, ni los días festivos. Ellos sostienen que lo hacen para no causar incomodidad a los residentes de esos sectores donde se realizan las obras, quienes –según los contratistas- prefieren que sus horas o días de descanso no se vean alteradas por el ruido de la maquinaria pesada.

No hay tal. Es preferible soportar el ruido por unos cuantos meses y no la incomodidad y el daño que causan las obras que se demoran una eternidad para ser terminadas. Nadie las resiste. Ni las personas, ni sus bolsillos, pues una obra atrasada es una quiebra segura para los comerciantes de las zonas afectadas. La verdadera razón es de costos y tiene que ver con ahorrarse unos buenos pesos.

¿Y quién hace cumplir las pólizas de cumplimiento? ¿Y quién sanciona a los contratistas incumplidos? ¿Y quién obliga a los interventores a que hagan respetar los términos de los contratos? Por lo visto, nadie. Mientras tanto la ciudad parece bombardeada. El día que la terminen de construir, Barranquilla quedará muy bonita. Pero -por lo visto- eso será el año blando que no tiene cuándo.