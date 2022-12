Caso Karina García, cuando las noticias falsas matan: opinión de Alberto Linero

A propósito del video en el que Karina García, la candidata asesinada en Suárez, Cauca, denunciaba hace algunos días los amedrentamientos en su contra y las amenazas que ponían en riesgo su muerte, es importante hablar sobre el peligro que resulta de las noticias falsas, al punto que alguien pueda perder la vida.

Conocemos el final de esta historia, por eso es oportuno que todos, en especial quienes hacen política, sean conscientes que las noticias falsas matan. Todos somos responsables y debemos cuidarnos de no difundirlas contra nadie. No solo por nuestra condición ética, al fin y al cabo, debemos estar comprometidos con la verdad, sino por el efecto que estas pueden tener y que no podemos controlar.

Debe quedarnos claro, no todo vale, no se trata de ganar a cualquier precio una posición. Estas noticias falsas terminan siendo gasolina para las manifestaciones de violencia.

Ninguna violencia está justificada.

