Choque de trenes: opinión de Ricardo Ospina

Es lamentable que hoy en Colombia se sigan presentando enfrentamientos entre ramas del poder público o entre sectores cruciales de nuestra sociedad, en lo que la sabiduría popular ha llamado ‘choques de trenes’.



Esos enfrentamientos van en contra de lo que ordena la Constitución, que es una colaboración armónica entre poderes y retrasa entre otras cosas una pronta administración de justicia.

El caso más reciente se vivió anoche entre la Jurisdicción Especial de Paz y la Fiscalía, por cuenta de una inspección judicial que ordenaron desde el búnker al primer caso adelantado por la JEP, relacionado con los secuestros cometidos por las Farc.



La presidenta de la Justicia Especial de Paz, Patricia Linares, emitió un comunicado en el que advirtió de una "indebida intromisión" de la Fiscalía, porque según dijo, los miembros de policía judicial se llevaron una copia digital del expediente e intentaron hacerle una entrevista a la secretaria de la Sala, Julieta Lemaitre.



Unos minutos antes de conocerse públicamente el comunicado, la Fiscalía emitió un mensaje en Twitter que dice: "en el mejor espíritu de colaboración y respeto entre las jurisdicciones, Fiscalía ha revocado orden a policía judicial para obtener copia del expediente 001 de la JEP y efectuar entrevista a una de sus magistradas".



Este es un asunto de la mayor gravedad, porque desde la JEP creen que el Fiscal General les declaró la guerra, no solamente con este episodio sino también con la imputación de cargos a la directora administrativa Martha Lucía Zamora y con la manera en la que desde la Fiscalía han llevado adelante el proceso de extradición de ‘Jesús Santrich’.



Por eso, más allá del reversazo de última hora, es muy importante saber qué va a hacer la Fiscalía con el expediente digital que se llevó de la JEP, por qué no solicitó la información por canales formales y por qué esta orden salió firmada por uno de los fiscales de apoyo más cercanos al fiscal general Néstor Humberto Martínez, el mismo que casualmente, lleva el proceso contra Martha Lucía Zamora y dos contratistas de la JEP.



Para completar el tema Farc hay dos cosas: una, el informe de la ONU sobre la implementación, que concluye que hay grandes preocupaciones por falta de recursos para el futuro, dice que 71 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del acuerdo y admite que el proceso de paz sigue en riesgo de fracasar, aunque destaca la voluntad política del presidente Duque para sacarlo adelante.



La otra es el dibujo que Jesús Santrich hizo a manera de autorretrato, detenido en La Picota, lanzando un durísimo mensaje contra la dirigencia política de las Farc, con una leyenda que usando palabras de Carlos Antonio Lozada dice: "mal pudiera yo salir a decir que no hay garantías y estar sentado acá".



A buen entendedor...



