Columna: Romper relaciones sería la peor decisión

Lo que está ocurriendo en Venezuela es aberrante, pero romper las relaciones diplomáticas con dicho país es tal vez una de las peores reacciones posibles ante los hechos recientes.

Primero, porque dicha decisión implicaría un desconocimiento de lo que son y de lo que no son las relaciones diplomáticas, o más bien, de cuál es y cuál no es la función de las mismas.

Las relaciones diplomáticas son un canal entre dos países que tienen o pueden llegar a tener asuntos de común interés. Ello no requiere que entre ambos haya amistad: basta con reconocer que entre ellos existen o pueden llegar a existir asuntos de común interés que requieren un nivel (mayor o menor) de manejo conjunto.

Es algo análogo a las relaciones entre vecinos: es importante que exista la posibilidad de comunicarme con mi vecino para hablar de asuntos propios de nuestra vecindad o del manejo de nuestro espacio común, y ello no requiere que seamos amigos, ni siquiera que tengamos opinión favorable el uno del otro. Ni siquiera debe ser algo cordial: basta con que sea funcional.

Y en algunos casos, la existencia de asuntos de interés común es un hecho que no depende de nuestra voluntad: la simple vecindad geográfica es un ejemplo: ella es un hecho independiente de nuestras voluntades, y que basta por sí mismo para crear un espectro de asuntos que requieren manejo común.

Y por el contrario, las relaciones diplomáticas no son (o no deberían ser) un instrumento para hacer juicios morales o políticos. ¿Por qué? Porque los asuntos de interés mutuo no van a desaparecer solo porque nuestra opinión sobre el vecino sea desfavorable. Condenamos política y moralmente lo que está pasando en Venezuela, y eso no hará que ese país deje de ser nuestro vecino, con una larga frontera, poblaciones conectadas, migraciones, para solo mencionar unos pocos asuntos.

No en vano, Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron intensas relaciones diplomáticas aun cuando estaban política y moralmente enfrentados a más no poder. De hecho, conscientes como eran ambos de la necesidad de mantener ese canal, sus relaciones eran incluso más intensas por el hecho mismo de su rivalidad: eran conscientes de que entre rivales puede llegar a haber más asuntos para administrar que entre amigos (por ejemplo, prevenir la ocurrencia de incidentes bélicos).

Además de lo anterior, la ruptura de relaciones sería un acto completamente inútil, que en nada ayudaría a que en Venezuela se establezcan libertades e instituciones democráticas. Tampoco serviría para lograr la libertad de los dirigentes opositores presos, ni para evitar más represión. Sería si acaso un gesto simbólico de protesta, gracias al cual se perdería mucho (la relación misma) para no ganar nada.

Colombia tiene otras alternativas en el escenario diplomático para protestar por la situación de Venezuela, y en particular por el establecimiento de la Asamblea Constituyente, proclamada ella misma dictadora de la nación. Colombia puede (y así lo ha hecho) unirse a otros países para condenar lo ocurrido y para crear conciencia internacional sobre su gravedad. Ello por sí mismo no bastará para que la situación se solucione, pues son otros los determinantes de un posible cambio en Venezuela. Pero al menos de esa manera se puede tramitar la indignación política sin acabar con los canales de relación.

El embajador de Colombia en Venezuela lleva ya un buen tiempo en Bogotá, y ello es comprensible dado el profundo deterioro de las relaciones. Pero en algún momento valdrá la pena que regrese: cosa que no significa que hemos olvidado lo que ocurre, ni que lo condonamos, ni queremos ser amigos de Maduro, de Diosdado y de la constituyente. Significa únicamente que somos conscientes de que la relación debe continuar, aun en un entorno de abierta enemistad (o tal vez precisamente por eso).