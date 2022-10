El vil embuste del FICBAQ sobre Quentin Tarantino: opinión del padre Linero

“La mentira es universal, todos mentimos, todos tenemos que hacerlo, por tanto lo sabio es hacerlo es educarnos con diligencia a fin de manera juiciosa y considerada, a fin de mentir con un buen propósito y no con uno pérfido”… parecería que esta frase de Mark Twain es la guía de los organizadores del Festival de Cine de Barranquilla, quienes echaron a rodar la noticia de que a la inauguración del evento vendría el director Quentin Tarantino.

Ayer se supo que la noticia no era más que un embuste. El director del evento, Jorge Mario Sánchez, dijo que la mentira era algo poético y que todo fue una mamadera de gallo.

En el comunicado del Festival, se echa mano de la experiencia de Orson Welles quien haciendo uso de los medios de comunicación, en 1938, llegó a hacer creer a los habitantes de Nueva York que habían llegado supuestos extraterrestres .

Creo que vale la pena ponernos serios y reflexionar en torno a la mentira y su papel en la sociedad. Quienes mienten tienen que ser responsables y no decirnos que es un acto poético. No, es una mentira. Y claro, también la necesidad de nosotros de vivir críticamente y no creer ingenuamente todo lo que nos dicen. No podemos repetir como loros todo lo que nos dicen.

En lo personal, particularmente, desde mi formación y manera de entender, no creo que mentir sea una mamadera de gallo ni que esta sea una buena publicidad para un festival de cine tan importante.

Ojo, no podemos dejar que mentir se vuelva una estrategia de publicidad.

Sigo creyendo que nada es más liberador ni poderoso que la verdad. Vivir en la verdad es una opción que cada uno de nosotros debe asumir.

Olvidémoslo, lo de Tarantino no fue una estrategia de publicidad, se trató de un vil embuste.

