Esas locuras que cometemos por amor: opinión del padre Linero

Constantemente recibo mensajes de personas que necesitan ayuda porque se sienten en crisis emocional o espiritual; personas que se sienten fracasadas al no poder realizar sus proyectos.

Hombres o mujeres que sienten que no responden a los estándares que la sociedad ha impuesto de distintas formas y que se consideran poco exitosos.



Por ejemplo, se mira con cierta sospecha en la sociedad que las personas no tengan una relación de pareja estable y se cree que son fracasadas si no responden a estos estándares. Eso hace que muchas personas terminen haciendo locuras para tener una relación de pareja, son las llamadas locuras por amor.



En este contexto, me aproximo a la historia de Ilse Ojeda González, la mujer chilena de 52 años, desaparecida desde hace 24 días, luego de venir a Bucaramanga a continuar una relación amorosa con el joven Juan Valderrama, de 28 años.



