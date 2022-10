Fidelidad y traición, un debate extremo en redes sociales: opinión del padre Linero

El fin de semana, la discusión de las redes estuvo centrada en torno a la figura del expresidente Santos y su nuevo libro. Exactamente, las tendencias eran en torno a la traición.

Es evidente que no tomo posición ante este tema tan político lleno de emociones extremas. No es esa mi intención, ni me interesa, pero no creo que a nosotros nos haga bien en este momento volver a revivir esos temas que dividen y nos hacen desatender lo fundamental en estos días en nuestras vidas cotidianas.

Además, me parece interesante el tema porque creo que es una posibilidad a reflexionar en torno a qué tanto somos fieles.

A mi manera de entender, todos tendríamos que hacer una reflexión sobre qué tan fieles somos. O si realmente somos traidores.

Para ello propongo tres niveles de reflexión.

Escuche esta columna:





