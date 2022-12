Garantizar empleo a mayores de 50 años, punto positivo para el Congreso: padre Linero

Ayer me encontré con una amiga de 45 años que me decía que se sentía obsoleta y desechada, pue son podía conseguir trabajo. Al escucharla, recordé la noticia de las conductoras de la emisora Nueva York 1, que denunciaron que son excluidas en favor de periodistas más jóvenes, por estar entre 40 y 61 años.

No es verdad que los jóvenes siempre tienen mejores y mayores posibilidades de rendir en el trabajo. La experiencia acumulada en años tiene un gran valor en la producción. Por eso me parece muy importante la aprobación de la ley que busca garantizar el empleo para personas mayores de 50 años.

Es una buena noticia que el Congreso haya acogido el proyecto que le dará beneficios tributarios a quienes contraten a personas mayores de esa edad. Ojalá esta ley tenga el efecto esperado.

