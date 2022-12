“La sociedad se escandaliza por el dolor de un animal, pero no hace nada por un feto de 7 meses”: Linero

"Esta sociedad que se escandaliza por el dolor de un animal, y yo también me escandalizo, aquí cuando se trata de un niño de siete meses, no pasa nada, parece que está bien. Algo no estamos haciendo bien". Esa fue la reflexión de Alberto Linero en Mañanas BLU sobre el polémico caso de una joven, con 7 meses de embarazo, que abortó, pese a que el padre del niño se opuso.

A esta afirmación, el panelista Héctor Riveros replicó que el debate va mucho más allá porque existen unos derechos en conflicto .

Publicidad

“Le acepto que el que el que está por nacer tiene unos derechos, pero estamos ante los derechos de la madre. En el ejemplo que usted pone no hay otros derechos en conflicto y si llegare a haberlos tendríamos que ponderarlos”, añadió.

Mientras tanto, para la periodista Luz María Sierra porque se tiene en cuenta al bebé hay que tomar ese tipo de decisiones: “El derecho del feto es llegar al mundo con el amor de la mamá, con el afecto, con que tenga una familia”.

Vea aquí: La madre quiso abortar, el padre se opuso: polémico caso abre el debate en Colombia

Publicidad

A esto Linero replicó que, de ser ese el argumento, ningún niño podría nacer porque, en las actuales circunstancias, es difícil que la gran parte de menores que nacen lleguen en esas condiciones.

Escuche el debate en Mañanas BLU:

Publicidad