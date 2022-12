Lanzar ratas a congresistas no ayuda a construir: opinión de Alberto Linero

Algunos creen que el acto simbólico de lanzar ratas a congresistas fue válido, otros dicen que un irrespeto, mientras otros se cuestionan qué pasa con la seguridad en el Congreso. Se puede estar o no de acuerdo con lo que los otros piensan, pero todo debe hacerse en el marco del respeto.



No se puede construir paz ni construir dinámicas de reconciliación con acciones que agreden y dañan. Es hora de entender que se necesitan posiciones que enaltezcan las discusiones políticas. Volver las discusiones políticas o ideológicas en señalamientos personales, de defectos físicos o enfermedades, no le hace a la sociedad ningún bien.



Escuche completa esta columna:

