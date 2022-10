Las ventajas de procrastinar: opinión del padre Linero

Me gusta procrastinar, es decir, no me gusta actuar reactivamente, me gusta encontrar el momento preciso para actuar con inteligencia y buen control emocional.

Le puede interesar: Para sostener un matrimonio no solo basta con el amor: opinión del padre Linero

Publicidad

Oye, puedes esperar. Puedes responder cuando sea necesario. No estás obligado a actuar de manera inmediata y presionado por los intereses. No tiene sentido hacer algo que sabes que tendrá consecuencias negativas. No dejes que los problemas de la vida te manipulen y obliguen a actuar de manera equivocada.

No te sientas obligado a vivir a la velocidad de los otros, pero ojo no vivas postergando todo. Hay que saber dónde y cuándo actuar.

Escuche esta columna: