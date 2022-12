Parece que los colombianos no sabemos celebrar: opinión de Alberto Linero

Este fin de semana debutó la Selección Colombia en la Copa América de Brasil 2019. Ante Argentina, la Tricolor llenó de orgullo a los aficionados de todo el país y, por supuesto, a los que estaban disfrutando del encuentro en el estadio Arena Fonte Nova. Sin embargo, una situación distinta se vivió en las gradas, donde otra parte de los hinchas estaban protagonizando una fuerte riña que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Sobre las peleas en Salvador Bahía, el integrante de la mesa de Mañanas BLU Alberto Linero se refirió plantando la pregunta si los colombianos no sabíamos celebrar cuando pasaban este tipo de cosas.

“Nos genera vergüenza patria, pero tiene que llevarnos a una reflexión más seria, porque parece que los colombianos no sabemos celebrar. Es necesario saber manejar nuestras emociones y aprender a resolver nuestros conflictos de manera pacífica”, dijo Linero en su opinión de lunes.

“Si no aprendemos que la violencia no soluciona los problemas, sino que los agrava, no podremos ser una sociedad seria. No se trata de sentir vergüenza, sino de comportarnos como los buenos seres humanos que decimos ser”, agregó.

