Reconocer los errores no nos hace débiles: padre Alberto Linero

Al minuto 67 del partido Junior - Palmeiras, se pidió un cambio del equipo tiburón. El cuarto juez se confundió y en vez de sacar al número 28, Enrique Serje, terminó apuntando en el tablero al número 25, Fabián Sambueza. El episodio, por supuesto, generó una reacción airada en el banquillo, sin embargo, no pasó nada porque no se aceptó el error.

No es extraño que los seres humanos nos equivoquemos, pero lo que sí me extraña es que en ningún momento el cuarto hombre, Gustavo Adrián Tejero haya reconocido su error.

No me detengo en la forma como deportivamente se debió enfrentar el error. No quiero hablar de eso, pero sí quero reflexionar en torno a cómo los seres humanos tenemos dificultad para aceptar que nos equivocamos, que fallamos, que no somos perfectos, que no todo lo hacemos bien.

Seguro le tenemos miedo a las consecuencias que nuestros errores generan o a reconocernos débiles, frágiles o vulnerables. Todo, porque nos han hecho creer que para ser felices y exitosos debemos ser infalibles, irreprochables y no caer en ningún error, lo cual termina siendo fuente de frustración y amargura.

