"Se buscan héroes", editorial de Ana Cristina Restrepo

Este es el Editorial de Ana Cristina:

"Trato de hacer memoria: creo que no he conocido el primer niño que me diga que cuando esté grande quiere ser gerente de banco o corredor de bolsa; en cambio son muchos los que quieren ser policías.

La cuestión es obvia: se trata del peso de los roles en la sociedad, aunque el gerente de banco y el corredor de bolsa cumplen funciones muy importantes, no tienen la visibilidad pública ni revisten el carácter heroico que para un niño tiene un policía.

Un cambio drástico sucede en los modelos mentales de un niño, cada vez que en las noticias anuncian la captura de un policía implicado en una red de micro-tráfico o por un caso de violencia doméstica.

La Policía Nacional tiene 181.920 agentes. Su nuevo director desde el mes de febrero, el general Jorge Hernando Nieto, recibió una institución en crisis, con pugnas internas, escándalos y corrupción. Con pruebas de seguimientos ilegales a las periodistas Vicky Dávila y Claudia Morales, quienes adelantaban investigaciones sobre los altos mandos de la Policía.

Hace una semana, el general Nieto firmó la desvinculación de 141 integrantes de la Policía. Hoy, se celebra la segunda cumbre de los 28 generales de la Policía Nacional y la depuración será el asunto principal. Hoy, quedará lista la salida de cerca de otros 600 policías de la institución. Otros mil saldrán en las semanas que vienen.

Según la revista Semana: “A estas cifras se suman otras determinaciones tomadas silenciosamente en los últimos meses, en las cuales han salido 89 oficiales, 13 suboficiales y 1.078 policías del nivel ejecutivo”.

¿Cuáles son los motivos de expulsión?

Por ejemplo, en Antioquia, en el pasado mes de marzo, tres policías de carreteras fueron sindicados de hacer parte de una red, junto a otras trece personas, que trabajaban en minería ilegal para las bandas criminales de los Úsuga y la Oficina de Envigado.

La purga en la Policía se basa en labores de contrainteligencia y en la creación de bloques de búsqueda regionales que han permitido adelantar operaciones contra el crimen organizado, y que han terminado con el arresto de integrantes de la Policía Nacional.

¿Qué pasa en la Policía? Hace cuatro años, el plan que buscaba incrementar los uniformados en diez mil policías por año, trajo consigo el crecimiento caótico del pie de fuerza.

Por otra parte, no ha sido posible que la Nación gire los recursos necesarios para ascender y pagar los sueldos del nivel ejecutivo en la Policía. Es decir: la base de la institución está mal pagada.

Esta purga en la Policía Nacional es absolutamente necesaria, se había tardado demasiado. El general Nieto tiene un compromiso superior al de depurar las filas de la Policía, su gran reto es devolvernos a los colombianos la confianza en la institución, el respeto por los uniformados. Queremos volver a ver a los policías así como los ven nuestros hijos: como héroes".