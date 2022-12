Una inolvidable lección de perdón: opinión de Alberto Linero

El perdón es una experiencia humana, todos necesitamos ser perdonados y perdonar. No se puede convivir con los otros si no somos capaces de vivir esta sublime experiencia que nos exige acción, decisión y firmeza.



Esto quedó expresado en la historia de la audiencia del llamado ‘Monstruo de Denver’, quien confesó el asesinato de su esposa embarazada y dos hijas de 4 y 3 años. En manos de la familia de las víctimas estuvo que el criminal fuera ejecutado o que pagara cadena perpetua. Finalmente, ellos actuaron con grandeza y optaron por la segunda opción.



La lección fue clara, ya no estamos en la época del “Ojo por ojo y diente por diente”. El dolor no se sana con hacerle daño al otro. Tenemos que aprender a creer en la justicia e ir más allá del instinto.



Es posible comportarnos como seres racionales.



Escuche esta columna:





Publicidad