Valiente con algo de miedo

No fue la primera vez y sabía que no iba a ser la única. Temblaba por dentro, mi corazón latía con mucha rapidez, mi respiración tenía un ritmo distinto, las piernas querían doblarse... sí, otra vez tenía miedo. Pero no podía correr ni esconderme detrás de mi madre, que siempre me generaba un gran sentimiento de seguridad.

Algo tenía que hacer, pero la verdad no sabía qué. ¿Qué me causaba miedo? Esa mole de carne y músculos que me amenazaba una y otra vez, que me insultaba, me maltrataba con frecuencia y en ese preciso momento estaba allí para agredirme con sus puños. Todos los demás reían al sentir en el ambiente mi miedo.

Las gotas de sudor aparecían lentamente, como si ellas también tuvieran miedo, en mi frente. El ceño estaba fruncido y definían esas líneas que nunca más se iban a ir de mi rostro.

Tito, mi constante agresor, disparaba una ráfaga de palabras que yo no oía ni entendía, pero que sabía eran insultos, porque tenían de eco las risas de todos los que estaban alrededor.

El avanzó hacia mí con sus puños cerrados. Yo tenía que decidir si cerraba de nuevo los ojos y aceptaba cada golpe como una situación más de la vida o si hacía algo diferente. Decidí cerrar mis puños, apretar los dientes, mirarlo a los ojos y decirle que no tenía miedo y que no iba a dejar que me pegara. Nadie esperó mi reacción, ni siquiera Tito. Dudó un poco, pero lanzo un golpe que esta vez no me alcanzó como las otras, me eché hacia atrás y por el impulso que traía, Tito trastabilló y cayó al piso.

El miedo no me dejaba escuchar nada, pero vi los rostros de los que estaban al aire sorprendidos, pero a la vez invitándome a que le diera un golpe.

La verdad se lo merecía, se lo había ganado palabra a palabra, pero no era lo que yo quería hacer, por eso solo me aparté un poco más y toda la fuerza que tenía se concentró en mis puños. Sin embargo, lo miré fijo y decidido y le dije: no quiero pelear contigo, no quiero que me insultes más, me duele lo que me haces, pero te aseguro que no lo volverás a hacer porque no lo voy a permitir. Mis palabras parecían un frenarlo, me miró extrañado y no se movía. En ese momento llegó Álvaro, mi hermano, él sabe pelear, así que me miró y sus ojos me dieron confianza y firmeza. Tito miró a los demás con algo de ira y se fue. Todavía tenía miedo, pero a pesar de tenerlo, le había ganado un round al bullying.

PD. No sé cuáles sean tus miedos, pero lo que sí sé es que los tienes que enfrentar y vencerlos. Contamos con la ayuda de Dios para lograrlo.