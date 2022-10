Valoremos lo que tenemos: opinión del padre Linero

Imagina un día que te levantas y no tienes electricidad, agua o transporte, así como todas las consecuencias de esas ausencias. Tengo muchos amigos en Venezuela y recibo sus mensajes, en los que describen esa realidad.

Ellos están viviendo todas las consecuencias que el apagón, que ya va por quinto día, va ocasionando en atención de salud, comunicaciones, el agua y el transporte.

Publicidad

Vea también: No estigmatizar a todos los venezolanos por mal comportamiento de algunos: Linero

Esta caótica situación es una oportunidad de reflexión sobre la importancia de lo cotidiano. Nosotros nos levantamos y tenemos lo mínimos. Tal vez no lo valoramos lo suficiente.

No quiero hacer análisis políticos, sino extender una invitación a no vivir como quien no sabe ni entiende cada una de las situaciones que otros padecen.

Quiero dejarlo muy claro: no se trata de ser conformistas, pero sí agradecidos con lo que tenemos para que esa sea la base por la cual luchamos, por lo que podemos hacer. Que la experiencia que viven otros hermanos sea una posibilidad para que seamos cada día más dueños de nuestros proyectos y sepamos para dónde vamos, agradeciendo lo que somos y tenemos, como una base para ser mejores y tener más.

Publicidad

Escuche esta columna:

Publicidad