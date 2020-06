Alberto Linero no ahorra elogios para la valiente Daniella Álvarez

Episodio 50 - jun. 12 06:45 a.m. "El virus no ha desaparecido": regaño de Alberto Linero por la indisciplina social Reflexión de Alberto Linero sobre la manera cómo muchos ciudadanos se han relajado de frente a la pandemia





Episodio 49 - jun. 11 06:48 a.m. Familia youtuber campesina, una historia que inspira Alberto Linero habla de la familia youtuber campesina que recibió el botón plateado de YouTube





Episodio 48 - jun. 10 06:48 a.m. Con amenazas no se va el dolor por la muerte de un ser querido: Linero Alberto Linero invita a aprender a manejar las emociones por el caso del doctor José Julián Buelvas





Episodio 47 - jun. 09 06:49 a.m. “Trabajar como negro”: ojo con las expresiones racistas en nuestra cotidianidad Alberto Linero habla de las expresiones sutiles que, sin proponérselo, terminan incidiendo en el racismo.





Episodio 46 - jun. 08 06:39 a.m. Caso general 'Sandúa': necesitamos voltear la mirada a habitantes de calle Alberto Linero habla sobre la muerte del general Santúa, icónico personaje de la calle en Bogotá





Episodio 45 - jun. 05 07:00 a.m. ¿Cómo manejar las fobias en época de pandemia? Reflexión Alberto Linero Linero se refirió en Mañanas BLU al miedo de las personas a encontrarse con otros y a salir de su casa tras la pandemia.





Episodio 44 - jun. 04 06:49 a.m. Alberto Linero consuela el dolor de familiares de muertos por COVID-19 en el país Linero reflexionó sobre el tremendo dolor de quienes pierden a sus familiares por cuenta del COVID-19 en el país





Episodio 43 - jun. 03 06:54 a.m. Negar el racismo es una forma de ser racista: reflexión Alberto Linero Alberto Linero reflexiona sobre el caso George Floyd, afroamericano asesinado por un policía en Estados Unidos.





Episodio 42 - jun. 02 06:41 a.m. ¡Campesino, gracias por alimentarnos durante esta pandemia! Alberto Linero habla sobre la importancia de los campesinos en el desarrollo económico de nuestro país





Episodio 41 - jun. 01 06:40 a.m. ¿Cómo estamos comportándonos en las redes sociales? Reflexión de Alberto Linero en Mañanas BLU





Episodio 40 - may. 29 06:56 a.m. ¿Sí están aprendiendo nuestros estudiantes con la educación virtual? Alberto Linero reflexiona sobre las limitaciones de la educación virtual en Colombia





Episodio 39 - may. 28 06:51 a.m. Dialoguemos, digamos no a cualquier tipo de violencia Análisis de Alberto Linero de la disminución de las cifras de violencia, gracias al aislamiento





Episodio 38 - may. 27 06:59 a.m. Hay que poner límites a la invasión del trabajo en la vida familiar Alberto Linero habla sobre el derecho de desconexión laboral, un proyecto de ley que busca regular el teletrabajo.





Episodio 37 - may. 22 06:45 a.m. Libros y series recomendados por Alberto Linero para este festivo Alberto Linero recomienda algunos libros para leer durante este puente festivo





Episodio 36 - may. 21 06:48 a.m. "Creer en lo que creemos no nos hace mejores que otros Alberto Linero reflexiona sobre el Día Internacional de la Diversidad Cultural





Episodio 35 - may. 20 06:55 a.m. Las serenatas de mariachis, una forma nueva de sentirnos unidos Alberto Linero reflexiona sobre los mariachis, que en medio de la pandemia, buscan un alivio para su situación económica





Episodio 34 - may. 19 06:51 a.m. El éxito de la cuarentena depende de la responsabilidad personal: Alberto Linero Alberto Linero reflexiona sobre la actitud de los bogotanos frente a la pandemia.





Episodio 33 - may. 18 06:46 a.m. "La muerte no es democrática": Linero reflexiona sobre declaración de Byung-Chul Han Reflexión de Alberto Linero sobre la entrevista con el filósofo Byung-Chul Han sobre el coronavirus.





Episodio 32 - may. 15 06:48 a.m. Día del Maestro, de la tiza y el tablero a los smartphone y las tablets Reflexión de Alberto Linero sobre el Día del Maestro y las nuevas maneras de enseñar





Episodio 31 - may. 13 06:52 a.m. Cinco consejos de Alberto Linero para mejorar el teletrabajo Alberto Linero reflexiona sobre el teletrabajo el cual ha crecido gracias al COVID-19





Episodio 30 - may. 12 06:42 a.m. ¿Es hora de reabrir los templos? Reflexión de Alberto Linero Reflexión de Alberto Linero en Mañanas BLU





Episodio 29 - may. 11 06:39 a.m. El machismo muestra su peor cara en cuarentena Alberto Linero reflexiona sobre la violencia intrafamiliar en Colombia durante el aislamiento.





Episodio 28 - may. 08 07:05 a.m. "Es el momento de abrazar a nuestras mamás": reflexión de Linero por el Día de las Madres Reflexión de Alberto Linero por el Día de las Madres





Episodio 27 - may. 07 06:45 a.m. Los animales no están subordinados a nosotros: tips de Alberto Linero para cuidar las mascotas Alberto Linero entrega algunos consejos para las mascotas durante el aislamiento.





Episodio 26 - may. 06 06:47 a.m. Comer sano, un reto durante el aislamiento A propósito del Día Internacional Sin Dietas, Alberto Linero hace unas recomendaciones sobre cómo cuidarse durante el aislamiento





Episodio 25 - may. 05 06:42 a.m. El humor, la mejor herramienta para enfrentar el coronavirus: Alberto Linero Alberto Linero reflexiona sobre cómo las redes sociales se convirtieron en una vía de escape para ver de otra manera el





Episodio 24 - may. 04 07:32 a.m. Miedo al COVID-19 nos está cambiando psicológicamente: reflexión de Alberto Linero Alberto Linero en Mañanas BLU reflexiona sobre el impacto psicológico que ha tenido el coronavirus en nosotros.





Episodio 23 - abr. 30 06:48 a.m. La vida no será igual que antes de la pandemia: Alberto Linero Alberto Linero dice que el coronavirus ha despertado sentimientos en los seres humanos, tales como la solidaridad





Episodio 22 - abr. 29 06:51 a.m. Aproveche el tiempo, haga un curso en internet: el consejo de Linero para cuarentena Alberto Linero se refiere a las opciones que tenemos en internet para pasar el tiempo durante la cuarentena





Episodio 21 - abr. 28 06:42 a.m. En la reapertura tenemos que cuidarnos los unos a los otros Alberto Linero habla sobre las medidas para la reactivación económica en Mañanas BLU





Episodio 20 - abr. 27 07:17 a.m. Bienvenido monseñor Luis José Rueda a la arquidiócesis de Bogotá: Alberto Linero Alberto Linero habla del nombramiento de Luis José Rueda como nuevo arzobispo de Bogotá





Episodio 19 - abr. 24 06:46 a.m. Los beneficios de la música en cuarentena, según Alberto Linero Alberto Linero habla de su apego a la música al reflexionar sobre la importancia de esta durante el aislamiento.





Episodio 18 - abr. 23 06:42 a.m. “En el país de los vivos, inspiran las personas honestas”: Alberto Linero Alberto Linero, aplaude el caso de Rafael, un hombre que, pese a su condición humilde, no aceptó ayudas por no necesitar.





Episodio 17 - abr. 22 06:41 a.m. Los beneficios para el planeta que ha dejado la pandemia, según Alberto Linero Alberto Linero dice que es necesario ver lo positivo del COVID-19, una de ellas, dice, son los beneficios para el planet





Episodio 16 - abr. 21 06:47 a.m. Los consejos de Linero para despertar la creatividad y no sucumbir en cuarentena “No se puede perder lo que se ha conseguido con el tiempo de confinamiento”, dice





Episodio 15 - abr. 20 06:33 a.m. Sectarismos políticos no puede incidir en nuestra solidaridad: Linero “Es el momento de ser solidario”, dice Alberto Linero en su columna de opinión en Mañanas BLU.





Episodio 14 - abr. 17 07:06 a.m. ¿El coronavirus nos hará mejores personas? Reflexión de Alberto Linero Alberto Linero analiza los posibles cambios en la sociedad tras el fin de la pandemia de coronavirus.





Episodio 13 - abr. 16 06:51 a.m. Valoramos el trabajo de médicos solo cuando es su vida la que está en riesgo: Linero Alberto Linero reflexiona sobre la discriminación a médicos y trabajadores de la salud durante el covid-19





Episodio 12 - mar. 20 06:50 a.m. “Es el momento de demostrar si somos buenos seres humanos o no”: Alberto Linero Alberto Linero resalta en Mañanas BLU las acciones solidarias que se han despertado en la ciudadanía en medio de la emergencia por el coronavirus.





Episodio 11 - mar. 16 07:18 a.m. “No salgamos a la calle, seamos responsables”: el llamado de Linero por coronavirus Llamado de Alberto Linero por coronavirus a colombianos





Episodio 10 - mar. 12 09:19 a.m. ¿Qué nos pasa? No podemos habituarnos a la violencia contra nuestros niños No podemos dejar de indignarnos ante las agresiones contra niños. Eso no se nos puede volver una costumbre ni parte del paisaje.





Episodio 9 - mar. 11 11:22 a.m. Mi abuela, si regresara hoy, se sentiría en otro planeta Reflexión de Alberto Linero sobre la decisión de la Corte Constitucional de amparar el derecho de "tener novio" en los colegios





Episodio 8 - mar. 05 09:22 a.m. Mamertos y paracos, una página que se debe pasar: reflexión de Alberto Linero El padre Alberto Linero invitó que en estas épocas de tanta división política se trate de reconocer al otro como un interlocutor válido, escuchándolo con la posibilidad de que tenga razón.





Episodio 7 - mar. 04 08:14 a.m. Dura reflexión de Alberto Linero sobre regalos de Andrea Valdiri a sus hijos El padre Alberto Linero reflexiona sobre los ostentosos regalos de Andrea Valdiri a su hija





Episodio 6 - feb. 25 09:45 a.m. Aportémosle a Bogotá, la invitación de Alberto Linero Alberto Linero apoya la idea de la contribución voluntaria que propone la alcaldesa Claudia López





Episodio 5 - feb. 19 07:18 a.m. ¿Cómo lograr un equilibrio de derechos en medio de las protestas?: Linero Linero habló sobre los derechos de los ciudadanos a protestar pacíficamente y a poderse movilizar por la ciudad.





Episodio 4 - feb. 18 07:05 a.m. La guerra nos hace llorar: Linero analiza duro video de padre e hija en Siria Linero analizó en Mañanas BLU el duro video de un padre sirio que hace creer a su hija que los bombardeos son un juego.





Episodio 3 - feb. 17 09:38 a.m. "Hay heridas que, aunque cierran, siguen doliendo": Linero sobre masacre de El Salado "Se trata de no olvidar para evitar que nunca vuelva a suceder", dice Alberto Linero en Mañanas BLU





Episodio 2 - feb. 17 06:50 a.m. Recordar masacre de El Salado debe llevarnos a trabajar por una sociedad más justa: Linero Escuche la columna de Linero en #MañanasBLU.





