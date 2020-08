Episodio 50 - ago. 03 06:39 a.m. Nuestros médicos son auténticos héroes Alberto Linero cuenta algunas conversaciones que ha tenido con médicos que han resultado afectados por la pandemia.





Comentar

Episodio 49 - jul. 28 07:04 a.m. El llamado de atención de Alberto Linero por las altas cifras de obesidad en el país El padre Linero reflexionó sobre las comorbilidades más comunes entre quienes han fallecido por el coronavirus en Colo





Comentar

Episodio 48 - jul. 27 06:43 a.m. ¿Cómo manejar la salud mental de los niños en el confinamiento? Reflexión Alberto Linero El padre Alberto Linero reflexionó sobre el efecto del confinamiento en la salud mental de los niños y la posi





Comentar

Episodio 47 - jul. 24 06:43 a.m. La pandemia fortaleció la relación entre padres y colegios: padre Linero El padre Alberto Linero habló en Mañanas BLU de la forma en que la pandemia transformó la interacción entre los acudientes y los educadores.





Comentar

Episodio 46 - jul. 23 06:48 a.m. Que los adultos no llenemos de aún más ansiedad a los jóvenes: Linero El padre Alberto Linero habló del impacto de la crisis del coronavirus en los jóvenes.





Comentar

Episodio 45 - jul. 21 06:41 a.m. Consejos de Alberto Linero para cuidarse de la diabetes y más en época de pandemia El padre Alberto Linero hizo un llamado a los colombianos a cuidarse de la diabetes, una de las comorbilidades más





Comentar

Episodio 44 - jul. 17 06:59 a.m. Cuatro actitudes para enfrentar el agravamiento de la pandemia Consejos de Alberto Linero en Mañanas BLU para enfrentar las dificultades que representa la pandemia de COVID-19





Comentar

Episodio 43 - jul. 16 07:31 a.m. "Los creyentes tenemos derecho a practicar nuestra vida espiritual": Alberto Linero Reflexión de Alberto Linero sobre la polémica por las medidas para reabrir iglesias durante la pandemia





Comentar

Episodio 42 - jul. 14 06:53 a.m. Qué la muerte no nos gane la batalla, me gusta la campaña de lápidas de Alcaldía de Itagüí Alberto Linero dice que necesitamos disciplinarnos para seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad y reflexiona sobre la campaña que realiza la Alcaldía de Itagüí





Comentar

Episodio 41 - jul. 13 06:45 a.m. "Que la excusa no sea que fue un chiste": Linero sobre hombre que prueba jugos en tienda Alberto Linero reflexiona sobre el caso del hombre que, en un supermercado en Belén de Umbría, Risaralda, prueba varios jugos en un hecho que causó indignación en el país





Comentar

Episodio 40 - jul. 10 06:56 a.m. Estoy sano, estoy delgado por mi salud Respuesta de Alberto Linero a memes y burlas en rede sociales por su cambio de aspecto físico





Comentar

Episodio 39 - jul. 08 07:18 a.m. Reflexión de Alberto Linero sobre positivos para coronavirus de Jair Bolsonaro y Carlos Calero "La vida no se hace con miedo, pero sí se hace con prudencia y precaución": reflexión de Alberto Linero.





Comentar

Episodio 38 - jul. 06 06:42 a.m. Así fue la experiencia de Alberto Linero al volver a estudios Caracol TV tras 110 días El padre Linero contó cómo fue su experiencia tras volver a trabajar presencialmente este lunes después del co





Comentar

Episodio 37 - jul. 03 07:11 a.m. ‘Coronalengua’: las raras palabras que nos deja la pandemia Opinión de Alberto Linero en Mañanas BLU





Comentar

Episodio 36 - jul. 01 06:50 a.m. Ojalá habitantes de Cereté, a punta de planas, respeten toque de queda: Linero Linero reflexionó en Mañanas BLU sobre el particular castigo a quienes infringen las medidas en Cereté: planas en plena





Comentar

Episodio 35 - jun. 30 06:48 a.m. No podemos aflojar, la batalla contra el coronavirus no ha acabado: Alberto Linero Reflexión de Alberto Linero en Mañanas BLU sobre el avance del coronavirus en Colombia.





Comentar

Episodio 34 - jun. 25 06:40 a.m. A quién no le hace falta que la mamá lo pechiche, pero ya llegará la hora: Linero Reflexión de Alberto Linero sobre las distancias físicas que ha significado la pandemia para las familias que están lejanas.





Comentar

Episodio 33 - jun. 24 06:44 a.m. Las preguntas sin resolver sobre la educación virtual en Colombia Alberto Linero habla de la repercusión del COVID-19 en la educación





Comentar

Episodio 32 - jun. 23 06:45 a.m. Quien quiere aprender puede vencer cualquier barrera: Alberto Linero Alberto Linero resalta la historia de Edilson García, un vigilante que da clases de inglés a través de las redes sociales.





Comentar

Episodio 31 - jun. 19 07:21 a.m. El Día del Padre, una ocasión para honrarlos: Alberto Linero Alberto Linero habla del Día sin Padre, que se celebra este domingo.





Comentar

Episodio 30 - jun. 18 06:48 a.m. "Quien maltrata a un animal es una mala persona": Linero Alberto Linero rechaza el acto del soldado que lanzó a un perro al vacío en Nariño.





Comentar

Episodio 29 - jun. 16 06:45 a.m. Alberto Linero no ahorra elogios para la valiente Daniella Álvarez Alberto Linero reflexiona sobre el caso de Daniela Álvarez, la joven modelo a la que le amputaron una pierna. Un ejemplo para muchos, dice.





Comentar

Episodio 28 - jun. 12 06:45 a.m. "El virus no ha desaparecido": regaño de Alberto Linero por la indisciplina social Reflexión de Alberto Linero sobre la manera cómo muchos ciudadanos se han relajado de frente a la pandemia





Comentar

Episodio 27 - jun. 11 06:48 a.m. Familia youtuber campesina, una historia que inspira Alberto Linero habla de la familia youtuber campesina que recibió el botón plateado de YouTube





Comentar

Episodio 26 - jun. 10 06:48 a.m. Con amenazas no se va el dolor por la muerte de un ser querido: Linero Alberto Linero invita a aprender a manejar las emociones por el caso del doctor José Julián Buelvas





Comentar

Episodio 25 - jun. 09 06:49 a.m. “Trabajar como negro”: ojo con las expresiones racistas en nuestra cotidianidad Alberto Linero habla de las expresiones sutiles que, sin proponérselo, terminan incidiendo en el racismo.





Comentar

Episodio 24 - jun. 08 06:39 a.m. Caso general 'Sandúa': necesitamos voltear la mirada a habitantes de calle Alberto Linero habla sobre la muerte del general Santúa, icónico personaje de la calle en Bogotá





Comentar

Episodio 23 - jun. 05 07:00 a.m. ¿Cómo manejar las fobias en época de pandemia? Reflexión Alberto Linero Linero se refirió en Mañanas BLU al miedo de las personas a encontrarse con otros y a salir de su casa tras la pandemia.





Comentar

Episodio 22 - jun. 04 06:49 a.m. Alberto Linero consuela el dolor de familiares de muertos por COVID-19 en el país Linero reflexionó sobre el tremendo dolor de quienes pierden a sus familiares por cuenta del COVID-19 en el país





Comentar

Episodio 21 - jun. 03 06:54 a.m. Negar el racismo es una forma de ser racista: reflexión Alberto Linero Alberto Linero reflexiona sobre el caso George Floyd, afroamericano asesinado por un policía en Estados Unidos.





Comentar

Episodio 20 - jun. 02 06:41 a.m. ¡Campesino, gracias por alimentarnos durante esta pandemia! Alberto Linero habla sobre la importancia de los campesinos en el desarrollo económico de nuestro país





Comentar

Episodio 19 - jun. 01 06:40 a.m. ¿Cómo estamos comportándonos en las redes sociales? Reflexión de Alberto Linero en Mañanas BLU





Comentar

Episodio 18 - may. 29 06:56 a.m. ¿Sí están aprendiendo nuestros estudiantes con la educación virtual? Alberto Linero reflexiona sobre las limitaciones de la educación virtual en Colombia





Comentar

Episodio 17 - may. 28 06:51 a.m. Dialoguemos, digamos no a cualquier tipo de violencia Análisis de Alberto Linero de la disminución de las cifras de violencia, gracias al aislamiento





Comentar

Episodio 16 - may. 27 06:59 a.m. Hay que poner límites a la invasión del trabajo en la vida familiar Alberto Linero habla sobre el derecho de desconexión laboral, un proyecto de ley que busca regular el teletrabajo.





Comentar

Episodio 15 - may. 22 06:45 a.m. Libros y series recomendados por Alberto Linero para este festivo Alberto Linero recomienda algunos libros para leer durante este puente festivo





Comentar

Episodio 14 - may. 21 06:48 a.m. "Creer en lo que creemos no nos hace mejores que otros Alberto Linero reflexiona sobre el Día Internacional de la Diversidad Cultural





Comentar

Episodio 13 - may. 20 06:55 a.m. Las serenatas de mariachis, una forma nueva de sentirnos unidos Alberto Linero reflexiona sobre los mariachis, que en medio de la pandemia, buscan un alivio para su situación económica





Comentar

Episodio 12 - may. 19 06:51 a.m. El éxito de la cuarentena depende de la responsabilidad personal: Alberto Linero Alberto Linero reflexiona sobre la actitud de los bogotanos frente a la pandemia.





Comentar

Episodio 11 - may. 18 06:46 a.m. "La muerte no es democrática": Linero reflexiona sobre declaración de Byung-Chul Han Reflexión de Alberto Linero sobre la entrevista con el filósofo Byung-Chul Han sobre el coronavirus.





Comentar

Episodio 10 - may. 15 06:48 a.m. Día del Maestro, de la tiza y el tablero a los smartphone y las tablets Reflexión de Alberto Linero sobre el Día del Maestro y las nuevas maneras de enseñar





Comentar

Episodio 9 - may. 13 06:52 a.m. Cinco consejos de Alberto Linero para mejorar el teletrabajo Alberto Linero reflexiona sobre el teletrabajo el cual ha crecido gracias al COVID-19





Comentar

Episodio 8 - may. 12 06:42 a.m. ¿Es hora de reabrir los templos? Reflexión de Alberto Linero Reflexión de Alberto Linero en Mañanas BLU





Comentar

Episodio 7 - may. 11 06:39 a.m. El machismo muestra su peor cara en cuarentena Alberto Linero reflexiona sobre la violencia intrafamiliar en Colombia durante el aislamiento.





Comentar

Episodio 6 - may. 08 07:05 a.m. "Es el momento de abrazar a nuestras mamás": reflexión de Linero por el Día de las Madres Reflexión de Alberto Linero por el Día de las Madres





Comentar

Episodio 5 - may. 07 06:45 a.m. Los animales no están subordinados a nosotros: tips de Alberto Linero para cuidar las mascotas Alberto Linero entrega algunos consejos para las mascotas durante el aislamiento.





Comentar

Episodio 4 - may. 06 06:47 a.m. Comer sano, un reto durante el aislamiento A propósito del Día Internacional Sin Dietas, Alberto Linero hace unas recomendaciones sobre cómo cuidarse durante el aislamiento





Comentar

Episodio 3 - may. 05 06:42 a.m. El humor, la mejor herramienta para enfrentar el coronavirus: Alberto Linero Alberto Linero reflexiona sobre cómo las redes sociales se convirtieron en una vía de escape para ver de otra manera el





Comentar

Episodio 2 - may. 04 07:32 a.m. Miedo al COVID-19 nos está cambiando psicológicamente: reflexión de Alberto Linero Alberto Linero en Mañanas BLU reflexiona sobre el impacto psicológico que ha tenido el coronavirus en nosotros.





Comentar