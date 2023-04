Reforma a la salud: Petro cierra puerta a nuevas modificaciones solicitadas por conservadores y La U

Tras la decisión de los partidos Conservador y de La U de no apoyar el proyecto de la reforma a la salud, diferentes sectores del Gobierno reaccionaron durante el inicio del trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Entre ellos, el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien respondió a Blu Radio y cerró la puerta a nuevas modificaciones en proyecto de reforma a la salud, solicitadas por conservadores y el partido de La U.

"No se pueden aceptar la totalidad de las propuestas porque nos devuelve a un mundo donde el dinero público es manejado por privados que hacen negocio con él y con la salud de los colombianos. Buena suerte", escribió el mandatario de los colombianos en su cuenta de Twitter.

Por su parte, a su entrada a la comisión, el jefe de la cartera de la Política fue claro en señalar que respetarán lo que digan en la comisión frente al proyecto del Gobierno que fue radicado en el mes de marzo.

“La democracia operando; vamos a entrar, vamos a deliberar y las mayorías van a decidir. Lo que decidan las mayorías, lo vamos a acatar”, explicó el ministro del Interior.

Entretanto, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, señaló que espera que se inicie el trámite de la reforma de salud en la comisión y que esta les sirva a los colombianos.

“La esperanza es que salga una reforma que le sirva a todos los colombianos y colombianas (…) ustedes saben que, cómo está en el Congreso, hay tres ponencias, tres ponencias que se trabajarán y aquí se trabajará el procedimiento que se sigue”, manifestó la ministra del Trabajo, quien está acompañando a la ministra de Salud.

Desde Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, señaló que no se pueden perder los avances que se traían y que los partidos Conservador y La U “faltan a la verdad”.

“Incluir la “totalidad” que dice el senador Efraín Cepeda es aprobar una “reforma” que no reforma nada. Hemos avanzado mucho, pero se devolvieron con sus propuestas en tres puntos. El Gobierno nacional ha recogido la mayoría de propuestas de los partidos, unas estructurales. Por ejemplo, la propuesta inicial del Gobierno no contemplaba las EPS, con las propuestas de los partidos se hace una transformación de las mismas a “Gestoras”, llevando al sistema a que sea mixto en la operación. Ese punto fue una gran concesión, un gran acuerdo. Se falta a la verdad si se dice que no se incluyó nada. Al contrario, lamento que el gran acuerdo que se tenía de fortalecer la política de prevención vía Estado (esencia del proyecto y alagado por la OMS, entre otras), presidente del partido Conservador haya cambiado de postura”, escribió en su cuenta de Twitter.