A mí no me eligieron para hacer lo que le guste al alcalde de Cali: gobernadora del Valle

En las redes sociales se hace viral un video donde se puede apreciar a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, y al alcalde de Cali, Maurice Armitage, sosteniendo una acalorada discusión sobre politiquería.

La confrontación verbal ocurrió en la tarde del pasado martes durante un foro convocado por la Unidad de Acción Vallecaucana, en el norte de Cali.

Durante la charla, la moderadora María Elvira Domínguez pregunto el porqué

los dos mandatarios no habían trabajado más en equipo durante su mandato.

Ante esto, la gobernadora lamentó que no se hayan podido tener mayores contribuciones mutuos en temas como el deporte por lo que el alcalde Armitage respondió afirmando que esa secretaría, en el gobierno pasado, estaba “politizada”.

Según el mandatario caleño, en la secretaría se nombraban monitores sin experiencia por cuotas políticas y profesores de natación que ni siquiera sabían nadar.



Video completo del rifirrafe entre la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Maurice Armitage, durante el conversatorio en el marco de la asamblea de los miembros de la Unidad de Acción Vallecaucana. pic.twitter.com/3bKyKlfvgm — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) March 20, 2019

En una conversación sostenida con Mañanas BLU, la mandataria regional indicó que nunca había sido funcionaria del alcalde anterior a Armitage y que rechazaba sus afirmaciones.

“Mi gran fortaleza ha sido el deporte y si alguna cosa genera orgullo en el Valle es el deporte porque hemos invertido desde los niños hasta los profesionales”, indicó.

“Yo he demostrado mejoría en las finanzas, liderazgo y competitividad. A mi no me pueden decir que he tenido actos de corrupción (…) le dije al alcalde que no puede tener acusaciones falsas, que traiga los casos y los denunciamos juntos”, agregó.

Para la mandataria regional, el enojo de Armitage nace

cuando ella mostró el interés de hacer obras en Cali.

“Él no quiere que yo haga obras en Cali, pero yo soy la gobernadora del Valle y lo puedo hacer. Que bueno que pudiéramos entendernos porque la única beneficiada aquí es la comunidad”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí:

