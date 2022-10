Asamblea del Atlántico llama a control político a secretario de Educación

La Asamblea del Atlántico llamó a control político al secretario de Educación del departamento, Dagoberto Barraza, no solo por la contratación del PAE, sino por temas relacionados con el Sena y los ‘pilos’ de Atlántico.



El diputado Sergio Barraza afirmó que, además de la investigación que abrió la Procuraduría en torno al PAE, el secretario de Educación será cuestionado por los nodos del Sena para los que fueron aprobados millonarios recursos y que aún no han sido puestos en funcionamiento.



“Aprobamos una ordenanza por el orden de 30.000 millones de pesos y vemos que los nodos del Sena en Soledad no arrancan”, afirmó el diputado.



Así mismo, Dagoberto deberá responder por las becas que fueron autorizadas a los jóvenes destacados académicamente en el departamento.