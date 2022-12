‘Avionada’ no permitió sancionar ley sobre multas a tiquetes aéreos

De acuerdo con Néstor Morales, director de Mañanas BLU, el proyecto debió tramitarse por las comisiones primera o sexta y en cambio lo tramitaron por la tercera.



El proyecto fue presentado por el representante a la Cámara Eduardo Crissien, quien había explicado que esta medida buscaba proteger al usuario ante las multas que imponen las diferentes aerolíneas por cambio de fecha del pasaje, modificación del destino o porque el pasajero decide no hacer uso del tiquete.



“Lo que buscamos es eliminar las penalidades por cambio de horario o fecha y que está establecida en 50 dólares, aparte de eso, le dicen que en su tarifa no hay cupo y debe pagar una tarifa de 150 mil pesos, y casi siempre el valor que le toca pagar es igual o superior al tiquete que inicialmente adquirió, por lo tanto en este proyecto buscamos es aliviar a los pasajeros eliminando esa multa de 50 dólares para que no sufran más por los abusos de la aerolíneas en Colombia”, había explicado en BLU Radio el representante.