Cadena perpetua a asesinos y violadores de niños se empantana en penúltimo debate

La sesión del séptimo debate de la cadena perpetua se vio truncado, luego de que un ciudadano presentara una recusación contra todos los senadores que componen la comisión. Esto, al considerar que habrían intereses políticos.

El hecho fue calificado por el ponente del proyecto, Miguel Ángel Pinto, como una "jugadita de ajedrez" y pidió que se rechazara la recusación.

“Miren compañeros la gravedad de lo que está pasando hoy en la comisión primera. Aquí se está jugando ajedrez y en la jugada ya se tiene claro las siguientes jugadas. La siguiente movida es acusar a toda la comisión de ética porque ellos tomaron una decisión en primera vuelta en ese acto legislativo y, por lo tanto, votar a favor o en contra les puede dar réditos políticos", dijo el sandor Miguel Ángel Pinto.

"Si se recusa la comisión de ética, que es el próximo movimiento, no podrá tomar una decisión ni mañana, ni pasado mañana, sino que tendrá que tomarla la plenaria del Senado para que sea ella quien designe unos senadores adhod para estos casos. Luego, serán recusados por la misma razón, porque todos los senadores del actual legislatura votaron a favor o en contra este acto legislativo en primera vuelta”, explicó el senador Miguel Ángel Pinto.

El senador de Cambio Radical explicó que el debate lo están impidiendo.

“Creería que esto corresponde más a una estrategia para no permitir el debate y dos me parece que, efectivamente, en la forma en la que se presenta no cumple con lo que establece el 294”, expresó el senador German Varon Cotrino.

Sin embargo, el senador Roy Barreras y Gustavo Petro señalaron que lo procedente era que la recusación la dirimiera la comisión de ética para que se avanzara en la discusión de la votación del proyecto.

“Eso le corresponde es a la comisión de ética, no hay ningún artículo. Yo invito al señor secretario, a nuestro notario jurídico y al decano, a que certifique lo que estoy diciendo. No hay ninguna norma que impida o que determine que se debe hacer a un lado la obligatoriedad artículo 294 de la ley quinta y 64 y que dice que la que define es la comisión de ética”, señaló el senador Roy Barreras.

Pese a que el presidente de la comisión, Santiago Valencia, rechazó la recusación contra los senadores, está fue apelada, por lo que fue enviada a la comisión de ética y está definirá la recusación.