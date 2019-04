Por: Redacción Digital BLU Radio

Luego de que comenzara la campaña a las elecciones regionales del próximo octubre son varias las preguntas de los colombianos sobre las propuestas de los candidatos para solucionar los problemas más graves que enfrenta cada ciudad.

Para analizar cómo abordarán los diferentes partidos y aspirantes sus planes de campaña, dos expertos hablan en Mesa BLU sobre estrategia política y la dinámica del poder.

Se trata del experto Ángel Beccassino y Carlos Suárez Tapia, presidente de Estrategia y Poder, quienes hablaron sobre cómo se construye un personaje político.

Suárez dijo que no se puede construir una estrategia sin tener primero mediciones, pero aclaró que “hoy las mediciones, como todo, están evolucionando. La encuesta tradicional no basta, la gente no responde necesariamente la verdad”.

En ese caso, ¿serían las redes sociales un termómetro real de opinión ciudadana? Beccassino cree que no, pues "Twitter es una red en extinción, es una red de bullying, donde se grita y hay un comportamiento casi adolescente".

