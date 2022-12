Con reformas tributaria y a la justicia, Vargas Lleras marca distancia del Gobierno

Tras la derrota en las elecciones presidenciales de mayo pasado,Ahora, tres meses después de esos inesperados resultados en las urnas,

sus propuestas de campaña se han convertido en la hoja de ruta para la bancada del partido en el Congreso.

El partido radicó una semana atrás un proyecto de reforma tributaria y este miércoles anunció la presentación de una reforma a la justicia. “El martes se van a radicar tres proyectos complementarios de reforma judicial: un acto legislativo, una modificación a la ley estatutaria y una ley ordinaria, que versarán sobre los temas que más interesan a los colombianos”, explicó Vargas.

El ex vicepresidente explicó que dentro de los temas que incluirá esta iniciativa están revivir el Tribunal de Aforados, que haya más jueces, quitar algunas facultades electorales a las altas cortes, limitar la acción de tutela y buscar la manera de que las sentencias no tengan tantas instancias de impugnación.

¿Tendrán éxito los proyectos de Cambio Radical?

Si bien el partido se adelantó al recién llegado Gobierno Duque en esos dos temas cruciales y urgentes para el país, hay quienes consideran que sin el aval del ejecutivo y un mayor consenso, no tendrían éxito.

El senador Carlos Fernando Motoa, del Valle del Cauca, aseguró que estas propuestas son complementarias a las iniciativas que radicará el Gobierno.

“El Partido Cambio Radical presentó una reforma tributaria que, necesariamente, en muchas de las modificaciones que pretende establecer en la ley actual, debe ser impulsada, apoyada y de iniciativa del Gobierno Nacional. En cuanto a la reforma a la justicia, Cambio Radical la presenta y sobre esa base se puede lograr un consenso. No podemos hablar de una reforma a la justicia si no existe voluntad de las diferentes bancadas”, expresó el congresista.

Sin embargo, Motoa considera que estos anuncios demuestran que el partido está “dinámico, activo y que las propuestas que en otros meses se estuvieron trabajando, en la candidatura de Germán Vargas Lleras, ahora se van a llevar a discusión y a debate, en el seno del Congreso de la República”.

En el mismo sentido de lo dicho por el senador, Mario Valencia, director de Cedetrabajo, explicó que una reforma como la tributaria debe ser de iniciativa gubernamental, ya que implica gasto o recaudo en el Estado, por lo cual le correspondería al ejecutivo incluir en el proyecto que pondrá a consideración del Congreso en las próximas semanas algunos de los puntos que propone la colectividad.

Huele a independencia

Tras una nueva de reunión de bancada, presidida por Vargas Lleras, varios miembros de este partido insistieron en la necesidad de optar por la independencia al Gobierno. El senador Germán Varón Cotrino indicó que el tema se podría definir el próximo martes y que todo apunta a que elegirán ser independientes.

“Yo creería que sí. Nosotros tenemos identidades con el Gobierno en temas como la justicia, la lucha anticorrupción, pero hay otros en los que, definitivamente, no tenemos identidad, entre ellos la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración, que surgen de tratados internacionales de un bloque de constitucionalidad que el país ha respetado, y no encontraríamos una razón para decir que otros delitos que tienen mayor envergadura como el secuestro y reclutamiento de menores no tengan esa condición también”, precisó Varón.

La próxima semana Cambio Radical definirá sus candidatos al Consejo Nacional Electoral, incluyendo el que le corresponde por la alianza con La U. La decisión sobre el nuevo director, tras la renuncia de Jorge Enrique Vélez, aún no se tomará.