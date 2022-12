Con ultimátums e imposiciones se desafía la democracia: Duque a promotores del paro

Este viernes el presidente Iván Duque asistió al cierre del Congreso Nacional Arrocero en el Hotel Hyatt de Bogotá. Manteniéndose en la misma línea, el mandatario salió en defensa de las iniciativas que impulsó su Gobierno: como la ley de crecimiento económico, ley de financiamiento, que está siendo debatida nuevamente en el Congreso, el holding financiero y la metodología de las mesas de conversación con diferentes sectores sociales.

Tras una nueva jornada de paro, el presidente afirmó que no aceptará imposiciones en el marco del diálogo con los sectores promotores del paro.

“La Conversación Nacional es para que hagamos construcciones colectivas, no imposiciones; porque con imposiciones y ultimátums no se construye democracia, todo lo contrario, se la desafía”, dijo.

“Yo soy presidente de todos los colombianos, de los que marchan y de los que no marchan, de los que se expresan en las calles y de los que se expresan en las urnas, donde, además, nos dieron un mandato para sacar adelante una agenda de Gobierno que queremos cumplir todos los días”, añadió.

Hablando de la ley de crecimiento económico y las voces críticas que afirman que esta afectaría a la clase media del país, el presidente afirmó que eso no es cierto.

“Eso no es cierto. Ahí no se le está aumentando ningún impuesto a la clase media colombiana y, además, el mejor espejo es la ley que está vigente, donde se aumentaron los tributos a las personas naturales con ingresos mensuales superiores a los 40 millones de pesos. Esa no es la clase media y se hizo además con tarifas marginales”, comentó.

Asimismo, Duque defendió el holding financiero, que llama el “grupo financiero del bicentenario”, asegurando que es falso que vaya a promover una ‘mascare laboral’. Prometió que no se va a alterar ni tocar la nómina de las entidades en cuestión.

Nuevamente pidió al país no escuchar a los “agitadores políticos”.

“Eso fue lo que nosotros, durante una campaña larga, le planteamos a Colombia, bajar esa carga, pero no como dicen algunos, para favorecer a los ricos. Eso es lo que les gusta a muchos de los que producen agitación y guerra de clases para catapultar sus intereses políticos. Los microempresarios no son ricos, ni los pequeños ni los medianos. Ellos son los generadores de empleo, los que mueven esta economía”, sostuvo.

