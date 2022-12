Congreso no autorizó ingreso de miembros de las Farc a Capitolio: Lizcano

Este miércoles asociaciones de mujeres que promueven la paz adelantaron un homenaje en el Salón Constitución del Capitolio a la exministra Clara López Obregón, al cual asistieron, entre otros, dos delegados de la guerrilla de las Farc. Sin embargo, estos no contaban con la autorización de la mesa directiva del legislativo para ingresar a esas instalaciones.

Ante esto, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, rechazó la presencia de Andrés París y Jesús Santrich y pidió que haya reglas claras sobre qué protocolo se debe seguir en estos casos, teniendo en cuenta que no han terminado el desarme.

"Tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara hemos asumido la posición de que mientras las Farc no entreguen las armas, no hemos autorizado el ingreso al Congreso de la República. Desafortunadamente hoy había un evento de un homenaje a Clara López, por supuesto el evento está autorizado porque es una exministra, de un homenaje que le están haciendo las mujeres, y llegaron Santrich y París y obviamente la Policía no les prohibió la entrada porque ellos llegan con una gran cantidad de escoltas a estas entidades y se van metiendo como si fueran dueños del Congreso o de las instituciones", precisó.

Lizcano indicó que "en el futuro la Comisión de seguimiento a los acuerdos de paz va a tener que determinar cómo funciona la entrada de los miembros Farc a diferentes entidades, porque al verlos llegar con esa cantidad de escoltas, con la misma Policía, pues los policías del Congreso ni siquiera saben cómo actuar, no saben si prohibirles la entrada o no".

"Como hoy y en el futuro, la Policía va a controlar a los miembros de las Farc. Muchos vienen muertos de miedo por los problemas que puedan tener con sus superiores, entonces yo sí creo que es importante que haya un instructivo claro de cómo es la movilización de los miembros de las Farc y cómo entran a entidades públicas sin autorización", concluyó.

Un mes atrás Lizcano y el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, habían desautorizado el ingreso de miembros de la guerrilla al Capitolio para el Congreso Nacional de Paz.