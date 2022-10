Definidas primeras zonas para la entrega de menores en las filas de las Farc

El alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, reveló que Dabeiba, Remedios y Tibú serán las primeras zonas a donde llegará el primer grupo de menores de edad que salgan de las filas de las Farc.



"En el Consejo de Reincorporación, lo que sabemos es que próximamente a Dabeiba, Remedios y Tibú llegarán esos menores, y esperemos que esos hechos se den", manifestó.



El traslado se hará con acompañamiento del Instituto de Bienestar Familiar, la Cruz Roja Internacional y Unicef, aunque esta última no irá a Tibú por temas de seguridad.



El proceso de salida de menores iniciará en aproximadamente cuatro semanas.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El juez 54 de conocimiento de Bogotá negó libertad al ex viceministro Gabriel García Morales por el caso de corrupción de la multinacional Odebrecht.



-Una mujer Wayuu de 29 años y un menor de 7 meses murieron en las últimas horas en la Guajira por causas asociadas a la desnutrición.



-BLU Radio habló en exclusivo con Cristo Humberto Contreras momentos después de su liberación. El padre del alcalde de El Carmen aseguró que cree que fue secuestrado por envidias y que finalmente no hubo pago a cambio de su liberación.



-La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a Uff! Móvil permitir la portabilidad del número celular a aquellos usuarios a quienes se les desactivará el servicio como informó hoy la empresa Tigo.



-El 9 de marzo se comenzarán a negociar los pliegos que hoy los maestros, según ha confirmado el ministerio de Educación.



-Algunos sectores en Estados Unidos estiman que el presidente Donald Trump podría suavizar su postura en cuanto política migratoria tras el discurso que tiene programado para esta noche ante el Congreso.



-Esta noche será el debut de Mario Alberto Yepes como entrenador del Deportivo Cali a nivel internacional.



-En medio de insultos, gritos y división terminó el Cabildo abierto en donde se discutió la venta de la ETB. El alcalde Enrique Peñalosa no pudo terminar su discurso y ahora deberá responder en una segunda sesión el próximo 7 de marzo.

