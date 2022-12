El senador del Polo Jorge Robledo pidió la renuncia de la ministra de Transporte

El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo pidió la renuncia de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, tras la solicitud que hizo el Gobierno de pagar con el erario la deuda por $1,2 billones del Concesionario Ruta del Sol.

Para el congresista, "es inaceptable" que la ministra Orozco no espere a la decisión del tribunal de arbitramento que resolverá una demanda sobre el caso esta semana.

"Lo primero que le he planteado a ella es que renuncie a su cargo, a la doctora Angela María Orozco, la ministra del Transporte, o que el propio presidente le pida la renuncia, pero no puede y no debe estar en ese cargo. No puede estar en ese cargo una persona que, mediante maniobras oscuras, a las escondidas, ha intentado coger más de un billón de pesos de plata de los colombianos para transferírsela a Odebrecht y en últimas al Grupo Aval y a otros banqueros”, señaló Robledo.

Jorge Enrique le pidió al presidente de la República, Iván Duque, que explique si la actuación de la ministra de Transporte en este caso se dio por instrucción suya o si es una "rueda suelta".

"Le estoy diciendo al doctor Duque, que, si él sabía, la señora ministra anda por ahí con el respaldo de él y de Alberto Carrasquilla, porque además ese billón de pesos lo van a sacar con TES, es una figura financiera, que solo puede salir si Duque y Carrasquilla lo aprueban", sostuvo.

El senador del Polo indicó que también alista un debate de control político en contra de la ministra de Transporte en la plenaria del Senado, para que responda varias inquietudes que tiene sobre este pago que se le haría a la multinacional.