El “tiro en el pie” de uribistas frente al acuerdo de paz que explica el Gobierno

“Por hacer más, hice menos”, esa podría ser la frase que dirán Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo y otros connotados representantes del uribismo si la Corte Constitucional llega a fallar a favor las demandas que interpusieron en la Corte Constitucional, en contra del artículo 5 del Acto Legislativo para la paz por considerarlo casi una trampa para la democracia.

Publicidad

Es una tremenda encrucijada, que el representante a la Cámara por el Partido de La U, Hernán Penagos, explicó y que recibió respuesta uribista.

¿Cuáles son las posibilidades que podrían suceder en la Corte Constitucional?

Publicidad

Lo que está claro es que si la alta corte llega a acoger las demandas, el acto legislativo podría quedar vigente y deberá ser promulgado por el presidente.

Publicidad

“Esa demanda puede tener tres decisiones. Una, que se declare exequible; dos, que se declare inexequible; o tres, que se declare inexequible condicionadamente”, explica Penagos.

Esto significa que si la Corte Constitucional decide declarar inexequible el último artículo del Acto Legislativo para la Paz que condiciona la vigencia al proceso de refrendación, ese acto quedaría vigente en la Constitución Política.

Publicidad

En plata blanca, el presidente Santos podría firmar en el futuro un nuevo acuerdo de paz, quitándole la condición que tenía en el pasado, y podría pedirle al Congreso que implemente el proceso de paz mediante el fastrack.

Publicidad

Susurros indiscretos

El tema cada vez está más caldeado en el Congreso y es inevitable escuchar en los pasillos del legislativo ‘el tiro en el pie de los uribistas’. Algunos congresistas dicen off the record que si la Corte decide declarar inexequible el artículo 5 del acto legislativo, el gobierno dejaría casi todo el acuerdo igual.

“Podría dejarlo hasta en un 90 por ciento y así se evita el desgaste de una renegociación con los del NO y las FARC. Que le quiten lo de la ideología de género y ya, y se hacen que renegociaron”, le dijo a BLU RADIO una congresista que no quiso ser citada.

Publicidad

“La Corte está siendo presionada por el Gobierno”

Publicidad

Los uribistas casi no quieren mencionar el caso. Afirman, eso sí, que la Corte Constitucional está siendo presionada por el Gobierno para salvar a como dé lugar el acuerdo de paz.

“Ese acto legislativo está muerto. Le hacemos un llamado al Gobierno para que no presione a la Corte y mejor nos pongamos a construir un mejor proceso de paz, que eso fue lo que pidió Colombia. Es una leguleyada”, agrega el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez.

Publicidad

¿Los de las gafas?

Publicidad

Al preguntarle al representante uribista si sería una leguleyada que la Corte falle unas demandas que ellos mismos entablaron, él responde: “Claro, pero tiene que fallarlas de acuerdo a lo que está. Es que nosotros dijimos que el Acto Legislativo es inconstitucional y tiene que morirse integralmente. Acá no puede cogerse un “articulito”, cambiarlo y dejarlo como le conviene al Gobierno”.

¡Quién los manda!

Publicidad

Desde cuando se empezó a conocer la profundidad de la demandas de los uribistas, varios representantes del gobierno Santos han empezado a ver con esperanza un futuro fallo de la Corte Constitucional. Eso sí, han sido enfáticos en decir que fue por iniciativa propia de ellos que las demandas hacen carrera en la Corte. Es decir para ellos, ¡quién los manda!

Publicidad

“Yo no entiendo ese doble lenguaje del Centro Democrático de amenazar a la Corte Constitucional ni a la Justicia colombiana, que es lo que hemos visto en estos días a propósito de las demandas que interpuso el uribismo, no las puso el Gobierno. Respetemos las decisiones de la justicia colombiana, como ha sido tradición de este Gobierno. Uno no puede decirle a la justicia que debe hacer y que no, y el Gobierno espera esa decisión”, afirma Juan Fernando Cristo, ministro del Interior.

Adenda

Publicidad

La ley del plebiscito dice que el presidente puede llamar a los colombianos a votar o no. En un futuro caso, y en vista de lo que ya sucedió el 2 de octubre, el presidente Santos podría enviar los acuerdos directamente al Congreso para implementarlo. En todo caso, tiene que ser un nuevo acuerdo, porque el anterior ya no tiene validez.