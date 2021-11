En polémica terminó el debate para revocar a la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias

“De corazón le digo de un paso al costado y creo que eso la ara a usted mucho más grande y no siguiéndose atornillando al poder teniendo tan graves cuestionamientos éticos” dijo la representante Katherine Miranda.

“Yo le pido por la institución, por los colombianos, por las colombianas que la eligieron, que renuncie a la presidencia de la cámara. No tome esto como un asunto de honor personal”, manifestó el representante David Racero de los decentes.

“Yo creo que como dicen los colegas lo mejor es que ella de un paso al costado, que deje que terminemos esta tarea legislativa con claridad. Que fluya nuestro trabajo y que ella pueda con todo derecho defenderse de un momento tan difícil como el que está pasando pero que el país le exige que renuncie”, expresó la representante Ángela María Robledo.

La presidenta se defendió de los reclamos hechos por los partidos de oposición y dijo en la plenaria.

“Tengo la respuesta para demostrar que el documento que uso la universidad no es el documento que yo entregue en el 2016 a la universidad en físico y nunca entregue una copia digital”, manifestó Jennifer Arias.

“Me he enterado de todo a través de los medios de prensa y redes sociales y de medios de comunicación. Así como dicen que nosotros debemos ser una muestra de ética, también debe ser una muestra de cumplir las leyes y nuestras leyes dicen que cualquier ciudadano les caiga bien o mal, les guste o no, tiene el derecho a ser escuchado en cualquier caso que sea”, dijo la congresista Arias.

“Es muy curioso que algún representante de los que ha firmado esa proposición que fue destituido por el consejo de estado, hoy me diga que no tengo ética, cuando destituida está votando en esta comisión y en esta plenaria. Eso no es ética”, expuso vehementemente la presidenta de la cámara.

Lo dicho por la presidenta molestó a algunos miembros de la oposición quienes dijeron: “Doctora Jennifer esto no es un tema de género y no nos vengamos a victimizar. Esto es hacer el ridículo. Lo que yo vi ahí fue un cinismo”, expresó Katherine Miranda del partido de los verdes.

Desde el partido conservador la representante Adriana Magali Matiz le dijo a la presidenta de la Cámara: “Yo si quiero decirle doctora Jennifer. Usted no tiene por qué renunciar a su cargo como presidenta de esta corporación. Porque según ese artículo 29 de la constitución toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”

“Es por eso que Jennifer Arias en cuatro meses ha sido sometida a todo tipo de matoneo por un sector político. La han manoseado en su buen nombre, ha recibido todo tipo de improperios por los mismos que son acosadores de mujeres”, señaló el vocero del Centro Democrático Juan David Vélez.

El representante del partido Cambio radical, Cesar Lorduy, señaló que la plenaria no tendría las facultades para darle tramite a la proposición presentada por la oposición y radico una proposición sustituva.

“Nosotros no somos competentes habida cuenta de que seriamos la segunda instancia de la comisión de ética, que es quien debe conocer de este tema si hubiera lugar a ello. Luego si votar la proposición que ustedes presentaron seria prevaricar”, subrayó Lorduy.

El debate que fue llevado por el primer vicepresidente Carlos Ardila quien coincidió en lo planteado por Lorduy e indicó a la plenaria que “incluso, podría tener unas implicaciones de orden jurídico, vamos más allá de un reproche jurídico y esa petición de apartar al cargo de la presidenta no está reglamentado. Está reglamentado para el ejecutivo, para los ministros y dice cuál es el procedimiento”.

Al momento de votar la proposición sustitutiva los partidos de oposición se retiraron argumentando que se les estaba violando sus derechos.

“Lo que está aquí pasando es una vergüenza. Yo lastimosamente no voy a participar de este circo y de esta pantomima y me retiro y ninguno de los de la oposición así que nos retiraremos”, dijo Katherine Miranda.

Es de recordar que el representante José Daniel López presentó una tercera proposición en la que decía que la plenaria de la cámara pide la renuncia de la presidenta Jenifer Arias.

El secretario de la cámara de representantes tendrá que definir si hubo decisión o no de acuerdo a lo que establece la ley quinta que rige a los congresistas o si alguno de los firmantes de la proposición pide que sea votada.