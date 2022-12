Enfrentamiento entre Cambio Radical y MinInterior por reforma política

Siguen los recortes a la reforma política en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. De 23 artículos se redujo a 15, pues el resto no se ceñía estrictamente a lo pactado entre el Gobierno y las Farc en La Habana.

A pesar del recorte, solo se han concretado cuatro artículos del acto legislativo que aún no supera su primer debate.

Cabe precisar que siete artículos eliminados y cuatro aprobados es el balance de la reforma política en 7 sesiones de primer debate donde nuevamente Cambio Radical puso trabas al proyecto.

Rodrigo Lara, presidente de la Cámara, estuvo muy cercano a los congresistas del Centro Democrático y aseguró que el proyecto abusa del acuerdo de paz para diseñar normas electorales a la medida de los intereses políticos de algunos candidatos.

En ese sentido, le reclamó al ministro de Interior en la discusión del artículo 4 que establecía el umbral para los movimientos con personería jurídica.

"Señor ministro, usted no se imagina el daño tan grande que le está haciendo a la democracia colombiana para satisfacer los intereses de mi buen amigo el doctor 'Juancho Cristo' y del señor Sergio Fajardo que se están viendo en fórmula presidencial, porque para esto sirve este artículo y para nadie más", indicó Lara.

Ante la acusación de que el acto legislativo se diseñó para beneficiar a candidatos políticos el ministro de interior Guillermo Rivera respondió:

"Me dio la impresión de que no habían leído completamente el articulado porque existe un parágrafo transitorio que señala que aquellas normas que establecen el modelo de movimientos políticos que acrediten un número determinado de afiliados, empiezan a tener vigencia en 2019, luego esas preocupaciones acerca de que pudiera haber artículos que beneficiarán a particulares no tienen asidero en la realidad", aseguró Rivera.

Junto a la bancada del Centro Democrático, Rodrigo Lara voto a favor de la eliminación del artículo cuarto. Incluso fue acusado en tono sarcástico por Germán Navas, del Polo, de añorar únicamente lo que le conviene a Germán Vargas Lleras.

El Gobierno espera que al final de esta semana se apruebe el proyecto para avanzar con la ley estatutaria de la JEP.

