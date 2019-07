Por: Redacción Digital BLU Radio

Desde el Congreso criticaron la carta que fue enviada por el Gobierno Nacional a la Jurisdicción Especial de Paz en la que se les anuncia que habrá una reducción en su presupuesto para el 2020.

Varias bancadas señalaron que con esta medida se busca acabar con la JEP, ya que no pudo el Gobierno con las objeciones.

“El Gobierno quiere acabar con la JEP, ya lo intentó con el tema de las objeciones, pero ahora ha buscado otras formas, hacerlo por inanición, debilitarla por falta de alimento, por falta de presupuesto o cualquier otra causa”, dijo el senador del Partido de la U Armando Benedetti.

Sin embargo, otros la calificaron como un error, la propuesta hecha por el Gobierno, como lo dijo el senador Liberal Luis Fernando Velazco.

“Me parece que es un error, este año la JEP que es una entidad de creación constitucional, solo que tiene un papel en la implementación de los acuerdos de paz, va a sacar mucha verdad de lo que pasó en el conflicto colombiano, esa carta es un documento que la comunidad internacional la entenderá como un recorte a esa verdad y eso no le conviene ni al país ni al Gobierno. Pediría que reconsidere esa decisión y no cometa ese error”, comentó.

“Es un golpe, por supuesto, al buen funcionamiento tanto de la Jurisdicción Especial para la Paz como de la comisión de la verdad y de la unidad de búsqueda de personas dadas como desaparecidas. Es una decisión que riñe con las promesas que se han hecho ante la comunidad internacional de cumplir a cabalidad con el acuerdo de paz” manifestó el senador del Polo Democrático Iván Cepeda.



