Por: Redacción Digital BLU Radio

El aspirante a la Alcaldía de Bogotá, Hollman Morris, habló en Mañanas BLU sobre su aspiración a convertirse en el mandatario de los bogotanos.

Morris manifestó que uno de sus propósitos, en caso de quedar elegido, es sacar adelante el metro subterráneo y la educación gratuita universal, algunos de los proyectos que ha tenido el partido Colombia Humana.

"Estoy casado con el progresismo y en sacar adelante lo que había dejado la Bogotá Humana. He dicho metro subterráneo, ilegalidad de metro elevado y voy a la Alcaldía, no he cambiado el discurso", afirmó Morris.

Sobre las supuestas denuncias que existen en contra de Morris sobre presunto abuso sexual o maltrato, Morris aseguró que no existe ninguna acusación formal en su contra.

"No hay una sola denuncia penal en mi contra por abuso o acoso sexual", aseveró Hollman Morris.

Escuche aquí la entrevista con el candidato a la Alcaldía de Bogotá Hollan Morris.





