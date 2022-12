"Fue dar papaya": Catalina Ortiz reveló por qué no votó archivo de reforma tributaria

La representante Catalina Ortiz, quien destacó algunos puntos del proyecto de reforma tributaria pese a votarlo negativamente, se convirtió en el centro de duras críticas en redes sociales. En Mañanas BLU, la congresista explicó la razón por la que salió del recinto parlamentario durante la votación del archivo de la ponencia de la iniciativa, hecho que fue aprovechado por sus críticos para atacarla.

“Yo canté el voto. Es decir, si yo no lo pensara hacer no lo hubiese cantado. Yo dije, yo voy a votar con la oposición la ponencia de archivo. En estas épocas vacacionales mi hijo ya se fue del país, está con el papá viajando y me llamaron a esa hora. Si usted mira a la hora que yo me salí a atender esa llamada y cuando volví a entrar, eso se votó rapidísimo, eso fueron minutos”, explicó Ortiz.

“Suena como una excusa, yo ayer decía: ‘Esto no me está pasando’, porque es que si yo no pensara votarlo, si yo pensara escabullirme, irme a esconder y no votar, pues no canto el voto. No digo: ‘Oigan, yo voy a votar’, porque ahí está la contradicción, pero en efecto eso fue dar papaya”, sostuvo.

Ortiz reiteró su opinión favorable a dos puntos de la reforma tributaria del Gobierno.

“Tuve la osadía de decir que la devolución del IVA era una medida importante”, declaró.

“El desempleo juvenil es del más del 20 %, esta medida que le da un 120 % de descuento a aquellos que contratan jóvenes por primera vez antes de los 28 años me parece también que es loable”, agregó.

La congresista lamentó los ataques de los que fue víctima, incluso de parte de miembros de la llamada “bancada alternativa”.

“Es muy doloroso. Muestra un país en el que ni siquiera los que nos hacemos partidos alternativos podemos tener algún tipo de disenso”, dijo la congresista.

“Lo que había era unas ganas de matoneo (…) Yo no conocía tanto insulto, es muy triste”, añadió.

