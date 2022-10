Funcionario que quiera hacer política, que renuncie o será destituido: procurador

El procurador Fernando Carrillo lanzó una dura advertencia a todo funcionario público que quiera participar en las próximas elecciones de 2018 deberá renunciar a su cargo o podría enfrentar procesos disciplinarios.



"Desde mañana todo funcionario que quiera hacer política, que renuncie o será destituido", señaló el procurador Fernando Carrillo.



Se tendrán en cuenta incluso el uso de las redes sociales; no podrán participar en actividades de partidos.



No se deben usar elementos públicos para hacer política; no usar información reservada en beneficio político; no usar el tiempo de trabajo en actividades electorales.



Por último, se insta a mantener la imparcialidad mientras sean funcionarios y a abstenerse de actos políticos.



Los que incurran en estos hechos podrán ser destituidos e inhabilitados por entre 10 y 20 años.