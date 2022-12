Gabriel Parra asumirá como subsecretario del Senado tras suspensión de Saúl Cruz

Luego de que la Procuraduría General de la Nación sancionara por tres meses al subsecretario del Senado, Saúl Cruz, por faltar a la verdad al denunciar una supuesta agresión física del equipo periodístico de Noticias Uno, el presidente de esa corporación, Mauricio Lizcano, informó que será Gabriel Parra quién lo releve en el cargo durante la sanción.



Parra se viene desempeñando como subsecretario auxiliar y lleva 20 años de antigüedad en el Congreso. Lizcano celebró, además, la decisión del Ministerio Público y afirmó que ayudará a que no interfiera en las investigaciones.



"El Congreso de la República respalda la decisión del procurador porque reconoce todo el trabajo que hicimos durante la última semana recolectando pruebas y documentos que probaban la necesidad de una suspensión, para no interferir en la ni investigación. Saludamos esta decisión y consideramos que es lo mejor para la dignidad del Congreso ", explicó.



El Senado tenía lista una resolución de sanción, la cual no se pudo hacer efectiva teniendo en cuenta que Cruz se encuentra de vacaciones y no pudo ser notificado. El jueves se hizo traslado de todo el proceso a la Procuraduría, que finalmente determinó una sanción de tres meses.