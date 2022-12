Iré a la Corte, pero no a retractarme: senador Robledo sobre demanda del fiscal general

El senador Jorge Robledo aseguró que asistirá el próximo 18 de julio a la Corte Suprema de Justicia, pero no a retractarse sobre los cuestionamientos a las actuaciones del fiscal, sino, por el contrario, a decir a los magistrados que no tiene nada que conciliar con Martínez y que espera que éste retire la demanda, la cual calificó de temeraria.

“A mí no me va a matonear Néstor Humberto Martínez, no está ni tibio. Yo seguiré haciendo lo que tenga que hacer, así él pretenda que quienes lo eligieron como fiscal, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, me sancionen. Ni ante ese tipo de acciones voy a ceder”, advirtió.

El parlamentario defendió las denuncias que viene haciendo en contra de Martínez y se ratificó en ellas explicando que las ha hecho dentro de su fuero como congresista, en el cual hace control político.

“Resulta que soy un senador que está cubierto para investigar y para actuar. Aquí se están pasando por la faja todos los derechos de un senador que lucha contra la corrupción profundísima de este país”, dijo.

El senador concluyó que la verdad no puede retirarse y que está comprobado que el fiscal actuó de forma negligente e irresponsable, no solo en el caso Odebrecht, sino también en el del cuestionado ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.